Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz neće braniti tiulu na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Zbog upale tetive ručnog zgloba Španac će odsustvovati sa terena dva meseca.

Alkaraz će propustiti Masters u Rimu i Rolan Garos, što će ga skupo koštati na ATP listi. Na oba turnira prošle sezone je trijumfovao, pa će ostati bez 3.000 bodova, što znači da će Siner značajno uvećati prednost na vrhu.

Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa

Iz Alkarazovog tima su poručili da povreda nije najteže prirode, ali zahteva oprez.

"Cilj je da bude spreman za Kvins i potom nastupi na Vimbldonu. U pitanju je upala tetive, nema rupture, što je dobra vest. Karlos je optimističan i veruje da će se vratiti još jači, ali tokom oporavka neće opterećivati zglob", navedeno je u saopštenju.

Ipak Španci su ozbiljno zabrinuti za svoju zvezdu.

Kako pišu španski mediji, istu povredu imao je i Rafael Nadal 2014. godine i zbog nje je doživeo krah na Vimbldonu. Nakon dva meseca bio je spreman za povratak, ali do kraja sezone nije prošao četvrtfinale.

"As" prenosi i reči jednog lekara.

"Dobra je odluka Karlosa da napravi pauzu, jer je opasno žuriti sa povratkom na teren. To je osetljiva povreda koju morate tretirati sa oprezom. Problem je što, kada se jednom pojavi, morate biti oprezni do kraja karijere. Možete držati reket, ali ne i igrati na maksimalnom nivou".

"As" podseća da su zbog sličnog problema velike poteškoće u karijeri imali Huan Martin Del Potro i Dominik Tim.