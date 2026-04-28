Sastali su se već u drugom kolu mastersa u Madridu, iako su obojica visoko rangirani.
LUDO
DVA VRHUNSKA TENISERA OSTAVILA PLANETU U NEVERICI! Pogledajte poen kakav nikada niste videli, ovo je bilo totalno neočekivano
Slušaj vest
Kasper Rud (15. na svetu, najbolji plasman 2. mesto), je u dva seta pobedio Alehandra Davidoviča Fokinu (24. na svetu, najbolji plasman 14. mesto).
Rezultat ovog meča je bio 6:3, 6:1, a Norvežanin će u narednoj rundi mastersa u Madridu igrati protiv Stefanosa Cicipasa.
Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Na meču Kasper Rud - Alehandro Davidovič Fokina je viđen jedan nesvakidašnji poen koji je izazvao puno pažnje i komentara na društvenim mrežama.
Osvojio ga je Rud, a najbolje je da sami pogledate kako je ito izgledalo:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši