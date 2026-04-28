SINER SIGURAN PROTIV NEZGODNOG BRITANCA! Italijan se namučio za četvrtfinale, ali samo u drugom setu
Janik Siner je pobedio 23. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 6:2, 7:5.
Prvi teniser sveta pobedio je posle 87 minuta.
On je napravio dva brejka u prvom setu i poveo u meču.
Siner je u petom gemu oduzeo servis Noriju i poveo 3:2, a Britanac je odmah u narednom gemu vratio brejk i izjednačio.
Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Siner ponovo napravio brejk, koji mu je bio dovoljan za osvajanje drugog seta i pobedu.
Siner će u četvrtfinalu mastersa u Madridu igrati protiv pobednika duela Španca Rafaela Hodara i češkog tenisera Vita Koprive.
U četvrtfinalu je i Francuz Artur Fis, pobedom protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverije 6:3, 6:4.
On će igrati protiv boljeg iz meča Italijana Lorenca Muzetija i češkog tenisera Jiržija Lehečke.
