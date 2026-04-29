Slušaj vest

Potapova, 56. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 54 minuta i postala prva teniserka koja je kao "laki luzer" prošla u polufinale jednog turnira iz serije 1000 od uvođenja formata 1990. godine.

U prvom setu napravila je dva brejka i povela u meču.

Potapova je uz jedan brejk u drugom setu povela 5:3, u 10. gemu imala je dve meč lopte, ali ih nije iskoristila, pa je Pliškova napravila brejk i izjednačila na 5:5.

Potapova je odmah vratila brejk, ali joj je u narednom gemu Pliškova ponovo oduzela servis i izborila taj-brejk.

Čehnja je taj-brejk dobila 7:4 i izborila je treći set.

Pliškova je u trećem setu povela 3:1, ali je posle toga Potapova osvojila pet uzastopnih gemova i plasirala se u polufinale.

Njena protivnica biće pobednica duela Ukrajinke Marte Kostjuk i Čehinje Linde Noskove.

(Beta)