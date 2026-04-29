Slušaj vest

Francuski teniser Artur Fis plasirao se večeras u polufinale mastersa u Madridu, pošto je pobedio 14. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:3, 6:4.

Fis, 25. teniser sveta, pobedio je posle 75 minuta.

1/18 Vidi galeriju Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

On je u oba seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.

Njegov protivnik biće prvi teniser sveta Italijan Janik Siner, koji je ranije danas pobedio Španca Rafaela Hodara 6:2, 7:6.

Siner je postao tek šesti igrač koji se plasirao u polufinala na svih devet masters turnira. Pre njega to su učinili Rafael Nadal, Novak Đoković, Rodžer Federer, ; Endi Marej i Aleksandar Zverev.

Siner je ove sezone osvojio četiri mastersa, u Parizu, Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu i pokušaće da postane prvi teniser koji je osvojio pet uzastopnih titula na mastersima.

On je ostvario 26 uzastopnih pobeda na mastersima.