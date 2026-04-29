MASTERS U MADRIDU: Fis protiv Sinera u polufinalu
Francuski teniser Artur Fis plasirao se večeras u polufinale mastersa u Madridu, pošto je pobedio 14. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:3, 6:4.
Fis, 25. teniser sveta, pobedio je posle 75 minuta.
On je u oba seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.
Njegov protivnik biće prvi teniser sveta Italijan Janik Siner, koji je ranije danas pobedio Španca Rafaela Hodara 6:2, 7:6.
Siner je postao tek šesti igrač koji se plasirao u polufinala na svih devet masters turnira. Pre njega to su učinili Rafael Nadal, Novak Đoković, Rodžer Federer, ; Endi Marej i Aleksandar Zverev.
Siner je ove sezone osvojio četiri mastersa, u Parizu, Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu i pokušaće da postane prvi teniser koji je osvojio pet uzastopnih titula na mastersima.
On je ostvario 26 uzastopnih pobeda na mastersima.