SEDAM VATERPOLISTA SE OPRAŠTA POSLE TOKIJA Filipović: Ovo će biti kraj jedne generacije, nadam se ne i kraj serije medalja

Vaterpolo reprezentacija Srbije već godinama važi za jednu od sigurnih ekipa od koje nacija očekuje medalju, pa je takav slučaj i na ovim Olimpijskim igrama.

Šta će uraditi „delfini“, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - čak sedam igrača oprostiće se od reprezentacije posle Tokija, a jedan od njih je kapiten i barjaktar Srbije na otvaranju Igara Filip Filipović.

Oni se u Tokiju opraštaju od Srbije foto: OKS

- Dovoljan motiv je to što idemo na Olimpijske igre, bez obzira na to da li su nekome prve ili poslednje. Važno je da odemo svi zdravi, spremni, da ne razmišljamo o bolestima i povredama, već da se posvetimo samo sportu - rekao je Filipović.

Prvi rival Srbiji na turniru biće selekcija Španije 25. jula.

- Turnir će biti dugačak i težak. Moramo od početka do kraja da budemo zajedno, a ako neka ekipa može to sve da izgura, mislim da je to Srbija. Prva utakmica nam je najvažnija, ali ni posle neće biti lako. Idemo meč po meč, jer je to jedini ispravan put.

Srbija brani titulu osvojenu 2016. godine u Riju, a igraće u B grupi sa selekcijama Španije, Hrvatske, Crne Gore, Kazahstana i Australije.

- Prošli smo mnogo toga zajedno, osvajali i sedma i peta mesta, kao i zlata. Bitno je da idemo korak po korak, jaka je konkurencija, teška je grupa i da se kroz grupu spremimo za četvrtfinale koje je uvek najvažnija utakmica - jasan je Filipović.

Raspored utakmica 25. jul Srbija - Španija 10.20

27. jul Srbija - Kazahstan 6.00

29. jul Srbija - Australija 11.50

31. jul Srbija - Hrvatska 7.30

2. avgust Srbija - Crna Gora 6.00

Kurir.rs/ Piše Darko Lučić Foto: Dado Đilas