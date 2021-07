BEOGRADSKI FAKULTET ZA SPORT SE POHVALIO: Imamo 19 predstavnika na OI, više nego BiH i Severna Makedonija zajedno

Na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Tokiju, koje su danas i zvanično otvorene, Fakultet za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" imaće čak 14 sportista.

I to nije sve, već će ovaj fakultet za sport imati još tri trenera na OI, jedno službeno lice i člana lekarske komisije srpskog olimpijskog tima. Sve do dovodi do ukupnog broja od 19 članova na Olimpijskim igrama, više nego koliko ukupno imaju Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina zajedno (ukupno imaju 15).

Kada je reč o sportistima, sa Fakulteta za sport će u Tokiju nastupiti: Aleksandar Kukolj i Anja Obradović (džudo), Branislav Mitrović, Sava Ranđelović, Radomir Drašović, Đorđe Lazić (vaterpolo), Jelena Blagojević (odbojka), Jovana Preković (karate), Nina Radovanović (boks), Velimir Stjepanović (plivanje), Miomir Kecmanović (tenis), Draško Brguljan, Aleksa Ukropina i Vladan Spaić (Crna Gora - vaterpolo).

Tri trenera sa ovog fakulteta će, takođe, biti deo Olimpijskih igara, a to su: Roksanda Atanasov (karate), Nikola Nikolić (džudo) i Vladimir Gojković (Crna Gora – vaterpolo).

Kao službeno lice će deo Olimpijskih igara biti prof. dr Milan Mihajlović (dizanje tegova), dok će Nikola Čikiriz, član lekarske komisije srpskog olimpijskog tima, biti predstavnik pomenutog fakulteta.

- Našim olimpijcima želimo mnogo sreće i uspeha tokom učešća na najvećoj svetskoj smotri sporta u Japanu - navodi se na sajtu Fakulteta za sport.

Kurir sport