ZORAN TERZIĆ: Medalja me je učinila ponosnim što vodim ovu ekipu

Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić bio je zadovoljan posle pobede nad Južnom Korejom koja je donela bronzanu medalju.

Srbija je sa 3:0 slavila i izborila rekordnu devetu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Ovo je, po mom mišljenju, jedna od naših najvažnijih medalja i ona me je, pa možda ne od svih, ali je u vrhu, učinila ponosnim što vodim ovu ekipu. Ogroman je ovo rezultat za ovu ekipu. Javnost zna ili ne zna, koliko smo mi problema imali vezanih za sastav ekipe, na kraju vidljivi su i ovde, da nam neke vrlo važne igračice nisu igrale, da nam neke nisu ni tu. Jednostavno, to nije ona ekipa koja 2018. postala prvak sveta, ali opet smo uzeli medalju na najvećem takmičenju na svetu, i to drugi put zaredom", rekao je Terzić.

Terzić ima samo reči hvale za svoj tim.

"Odnos devojaka prema njihovom poslu, ponašanje u selu, ili na utakmici ili bilo gde drugo, zaslužuje ne pohvale, nego je to nešto što treba zapisati i dati drugima da uče kako se ponaša jedna sportska ekipa".

Nema odmora. Srbija od 18. avgusta igra na Evropskom prvenstvu.

"Biće mnogo teško u nastavku leta. Ne radi se ovde samo toliko o umoru tela, već će biti malo veći problem oporaviti glavu. One su sada umorne, zadovoljne, prazne, kako to obično ide posle utakmice i to će trajati neko vreme. Iskreno se nadam da će prevazići to vrlo brzo. Daćemo im nekoliko dana odmora, ali znate da Evropsko prvenstvo u Beogradu počinje za desetak dana, šta možemo da im damo? Vrlo malo. Da se nadamo da će opet smoći snage i energije da krenu iz utakmice u utakmicu, da dižu formu i da budu najbolje kada to bude bilo najpotrebnije", rekao je Terzić.

Kurir sport