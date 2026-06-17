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Ivan Gavrilović jedan je od pevača koji je bio itekako povezna sa opasnim momcima devedesetih. On nije imao problema sa opasnim momcima, jer su ga obožavali, ali je svedok mnogih priča. Sada je, gostujući u emisiji "Otkrivanje sa Milenom" govorio o svedočenju u slučaju ubistva Branka Jeftovića Jorge, kog je likvidirao pripadnik "zemunskog klana" Sretko Kalinić.

On je bio posebno blizak sa pokojnim Jorgom, koji je ubijen 30. oktobra 2004. godine na uglu Njegoševe i Koče Kapetana u Beogradu.

Gavrilović je sada otkrio kako su se poznavali, ali i zašto je došao na suđenje njegovom ubici.

- Jorga je bio moj dobar drugar, igrali smo fudbal zajedno. U jednom momentu, taj Sretko Kalinić ga je ubio... Raskomadao ga je i pojeo, valjda, nemam pojma, nije ni važno. Prođe neko vreme i zove mene neki novinar i kaže: "Izjavljeno je da ste bili u društvu sa Jorgom dok je ovaj (Sretko Kalinić) pikirao da ga eliminiše..." Ja zaprepašćen, stvarno nisam imao pojma o čemu se radi. I onda sam posle otišao da demantujem to. Nije bilo prijatno. Ja ulazim u sudnicu, kad on tamo sedi u lancima... Treba da udarim u zvučnik, ja se izgubio. Advokat mi govori: "Kad uđeš u sudnicu, ne smeš da se zezaš, ono nije tvoje '200 na sat', moraš da budeš ozbiljan." - rekao je Gavrilović za Adria TV.

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

"Bežali smo im kolima"

Ivan je u podkastu "Na krilima zmaja" otkrio je detalje veze sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, sa kojom se zabavljao devedesetih godina.

- Ona je morala da ima obezbeđenje i nigde nije mogla da izađe sama. Mi smo čak i bežali, ona je imala neki svoj auto koji je čuvala, preskočimo zid i pobegnemo. Imali smo kola, stajao je 30 godina napolju pa se dogovorimo kada da izađemo - započeo je Gavrilović:

Denser je zatim podelio anegdotu kada su zajedno u kolima sa njegovim ocem bežali od obezbeđenja, a sve se završilo tako što su udarili u rampu Hitne pomoći.

- Jednom smo se zaleteli i promašili izlaz u Hitnu pomoć. Ne znam ko je vozio, ali smo povezli mog ćaleta i valjda sam ga ja nagazio i vidim da mi nismo uopšte u ulici Kneza Miloša gde treba da idemo, nego gore ka Dedinju. Ali pošto sam već dobro nagazio nisam imao gde, krenuo sam da kočim i udario sam u rampu. Rampa se diže i iskrivi se, moj ćale je izašao i počeo da psuje. Okrenuo se, a tu je već bila policija da se hišta ne zna i pozovu ga, a on kaže: Ne, ne, nisam ja sa njima to su ludaci" - ispričao je Ivan kroz smeh.