UŽIVO - FINALE PINKOVIH ZVEZDA: Pevač čiji se otac udvarao Karleuši izdominirao, ostalo još 10 takmičara do kraja prvog kruga
Nakon deset meseci 19 finalista se bori za titulu Pinkove Zvezde, a najavljena su i mnoga iznenađenja.
Stefan Cekić pevao je 11. po redu
On je iz tima Desingerice, a pevao je pesmu "Svaka majka sina čeka"
10.u prvom krugu peva Haris Kajević
Njega je mentorisala Jelena Karleuša, a on je večeras pevao "Bolje mi je, bolje mi je"
9. finalista koji peva je Kenan Hadžić
Njegova mentorka je Viki Miljković, a on je pevao pesmu "Ljiljani"
21:40
8. u prvom krugu finala peva Dragana Mitrović
Gagu je mentorisala Zorica Brunclik, a publici se večeras predstavila pesmom "Sve je ljubav"
Robert Selinger peva sedmi
On je u timu kod Karleuše. Peva pesmu "Pogledaj dom svoj anđele", prepoznatljiv je kao jedini učesnik koji peva ovaj žanr muzike.
6. peva Ognjen Inđić
Pevač je iz tima Dragana Stojkovića Bosanca. Postao je svima miljenik tokom muzičkog takmičenja zbog duhovite naravi, u prvom krugu je pevao miks čak tri pesme
5.peva Đorđe Jovanović
Đorđe je u timu kod Desingerice, a u prvom krugu je pevao pesmu "Za venčanim stolom". Na društvenim mrežama već komentarišu da je jedan od najvećih favorita za pobedu
4.Nastupa Mervan Mehmedović
Njegova mentorka je Jelena Karleuša, a finalista se odličio za divnu baladu.
3.Finalistkinja koja nastupa je Irma Topolović
Njena mentorka je Viki Miljković, čiju pesmu "RAZLIKA" i peva u finalu. Ovo je prva učesnica koja je otpevala i drugu numeru "Romale romali" uz zanimljiv scenski nastup
2.Finalista koji nastupa je Luka Đokić
Njegov mentor je Jelena Karleuša, a on peva pesmu "DA BOG DA"
1.Finalista koji peva je Igor Lošić
Igor Lošić večeras nastupa prvi, njegov mentor je Zorica Brunclik! Peva pesmu "I ZA NOĆ I ZA DAN", a zanimljivim stajlingom izazvao je komentare na društvenim mrežama