Svi događaji
Od najnovijeg
21:50

Stefan Cekić pevao je 11. po redu

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.50.31.jpg
Foto: Printscreen

 On je iz tima Desingerice, a pevao je pesmu "Svaka majka sina čeka"

21:46

10.u prvom krugu peva Haris Kajević

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.47.21.jpg
Foto: Printscreen

 Njega je mentorisala Jelena Karleuša, a on je večeras pevao "Bolje mi je, bolje mi je"

21:43

9. finalista koji peva je Kenan Hadžić

Njegova mentorka je Viki Miljković, a on je pevao pesmu "Ljiljani"

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.44.43.jpg
Foto: Printscreen

21:40

21:40

8. u prvom krugu finala peva Dragana Mitrović

Gagu je mentorisala Zorica Brunclik, a publici se večeras predstavila pesmom "Sve je ljubav"

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.41.37.jpg
Foto: Printscreen

21:38

Robert Selinger peva sedmi

On je u timu kod Karleuše. Peva pesmu "Pogledaj dom svoj anđele", prepoznatljiv je kao jedini učesnik koji peva ovaj žanr muzike.

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.38.27.jpg
Foto: Printscreen

21:34

6. peva Ognjen Inđić

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.35.47.jpg
Foto: Pritnscreen

Pevač je iz tima Dragana Stojkovića Bosanca. Postao je svima miljenik tokom muzičkog takmičenja zbog duhovite naravi, u prvom krugu je pevao miks čak tri pesme

21:28

5.peva Đorđe Jovanović

Đorđe je u timu kod Desingerice, a u prvom krugu je pevao pesmu "Za venčanim stolom". Na društvenim mrežama već komentarišu da je jedan od najvećih favorita za pobedu

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.30.26.jpg
Foto: Printscren

21:26

4.Nastupa Mervan Mehmedović

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.27.21.jpg
Foto: prinsxreen

Njegova mentorka je Jelena Karleuša, a finalista se odličio za divnu baladu.

21:22

3.Finalistkinja koja nastupa je Irma Topolović

Njena mentorka je Viki Miljković, čiju pesmu "RAZLIKA" i peva u finalu. Ovo je prva učesnica koja je otpevala i drugu numeru "Romale romali" uz zanimljiv scenski nastup

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.23.10.jpg
Foto: Printscreen

21:19

2.Finalista koji nastupa je Luka Đokić

Njegov mentor je Jelena Karleuša, a on peva pesmu "DA BOG DA"

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.19.36.jpg
Foto: Pritnscreen

21:12

1.Finalista koji peva je Igor Lošić

Igor Lošić večeras nastupa prvi, njegov mentor je Zorica Brunclik! Peva pesmu "I ZA NOĆ I ZA DAN", a zanimljivim stajlingom izazvao je komentare na društvenim mrežama

Slika zaslona 2026-07-03 u 21.16.37.jpg
Foto: Printscreen

21:02

Ognjen i Bojana otvorili finale Pinkovih zvezda

Najavili 19 nastupa, a u prvom krugu svaki učesnik peva pesmu u trajanju od 2 minuta. Glasanje je počelo

undefined
Foto: Printscreen