NA PIJACI OD MALIH NOGU: Porodici Rodić biznis sa pilićima doneo pravo bogatstvo: Sestre napravile imperiju, a evo kako danas funkcionišu
- Porodica Rodić godinama gradi posao sa živinom i pilićima, a tezge na pijacama u Mirijevu, Borči i na Bajloniju postale su njihov prepoznatljiv brend.
- Bogdana, Nataša i Bojana su od malena pomagale roditeljima, a i danas povremeno rade u poslu, dok su se nakon udaje Bojana i Bogdana više povukle zbog porodice.
Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.
Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale.
Od malena na pijaci
Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli. Nataša Rodići dalje dolazi na pijacu u Mirijevu kada joj to obaveze dozvoljavaju, vredno radi i prodaje meso.
Ekipa Kurira posetila je pijačna mesta na kojima Rodići imaju tezge, a gospođa Anka Radovanović za Kurir je otkrila kakvi odnosi vladaju na radnom mestu.
- Kada je Bogdana na svet donela trećeg sina Isaija, njena majka Danijela je tom prilikom počastila sve kolege i radnike koje se nalaze na pijaci u Mirijevu. Najčešće dolaze vikendom, dok preko radnih dana u nedelji rade njihovi radnici. Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - govorila je Anka.
Saradnici i komšije o porodici Rodić
Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.
- Sve najlepše o mojoj drugarici Daci - rekao je čovek koji radi na tezgi pored Rodića.
Ekipa je posetila i pijacu u Borči, gde su ljudi takođe sve najbolje govorili o Rodićima, ali nažalost ni tu nisu zatekli nikoga od članova porodice jer i na ovu tezgu najčešće dolaze vikendima.
Ispred pijace bio je parkiran kombi na kome je ponosno istaknuto prezime porodice koja sa godinama postala brend u ovom biznisu.
Podsetimo, Bogdana i Bojana su svoje muževe ubacile u porodičan biznis koji traje decenijama, te sada zajedno rade i privređuju.
Mirko Šijan je zadužen za tezgu na Bajlonijevoj pijaci i jedan je od omiljenih radnika.