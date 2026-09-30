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Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale.

Od malena na pijaci

Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli. Nataša Rodići dalje dolazi na pijacu u Mirijevu kada joj to obaveze dozvoljavaju, vredno radi i prodaje meso.

Ekipa Kurira posetila je pijačna mesta na kojima Rodići imaju tezge, a gospođa Anka Radovanović za Kurir je otkrila kakvi odnosi vladaju na radnom mestu.

- Kada je Bogdana na svet donela trećeg sina Isaija, njena majka Danijela je tom prilikom počastila sve kolege i radnike koje se nalaze na pijaci u Mirijevu. Najčešće dolaze vikendom, dok preko radnih dana u nedelji rade njihovi radnici. Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - govorila je Anka.

1/8 Vidi galeriju Porodica Rodić Foto: Nenad Kostić, Sonja Spasić

Saradnici i komšije o porodici Rodić

Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.

- Sve najlepše o mojoj drugarici Daci - rekao je čovek koji radi na tezgi pored Rodića.

Ekipa je posetila i pijacu u Borči, gde su ljudi takođe sve najbolje govorili o Rodićima, ali nažalost ni tu nisu zatekli nikoga od članova porodice jer i na ovu tezgu najčešće dolaze vikendima.

00:08 Tezga porodice Rodić u Borči Izvor: Kurir

Ispred pijace bio je parkiran kombi na kome je ponosno istaknuto prezime porodice koja sa godinama postala brend u ovom biznisu.

1/4 Vidi galeriju Biznis porodice Rodić Foto: Kurir

Podsetimo, Bogdana i Bojana su svoje muževe ubacile u porodičan biznis koji traje decenijama, te sada zajedno rade i privređuju.

Mirko Šijan je zadužen za tezgu na Bajlonijevoj pijaci i jedan je od omiljenih radnika.