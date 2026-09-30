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Otac manekena Aleksandra Ševa, oko kojeg su se u poslednjim danima u medijima pojavile brojne priče o njegovoj navodnoj vezi sa 25 godina starijom Jelenom Karleušom, poznati biznismen Milan Ševo, iskreno je progovorio o trenutno aktuelnoj temi u kojoj je njegov sin glavni akter.

Iznenađeni

On je istako da njegov naslednik ima njegovu podršku u životu i karijeri.

- Moj sin Aleks je samostalan mladić koji već tri godine živi samostalno. Svi u kući smo podjednako iznenađeni tekstovima i pažnjom koju je dobio u poslednjih nekoliko dana, kao i svi ostali - izjavio je Milan Ševo za Kurir.

Naglasio je da je Aleksandar zgodan, uspešan i posvećen onome čime se bavi.

Ne razdvajaju se

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Društvene Mreže

- Aleks je lep, zgodan i uspešan u tome što radi. Znamo da je sa Jelenom prijatelj i da joj pomaže sa svim što može iskreno kao prijatelj, a sve ostalo je za nas u kući novo - dodao je.

Jaka podrška

Ševo ističe i da mu Aleksandar nikada ne pravi probleme i da mu porodica samo želi sreću i dobro zdravlje.

- Ja kao otac sam ponosan na njega kao čoveka i što mi nikad ne pravi glavobolje, a mi kao porodica ne možemo više nego da mu želimo sreću i dobro zdravlje! Hvala vam na pitanju, ali nemam iskreno ništa drugo da kažem - poručio je on.

Inače, Milan Ševo, vlasnik jednog popularnog beogradskog restorana, više od petnaest godina nije oglašavao za medije.