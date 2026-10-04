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Prebijanje Zorana Marjanovića i dalje je tema broj jedan, a upravo zbog toga ekipa Kurira juče je obišla kraj na Paliluli u kojem se, prema dostupnim informacijama, sve dogodilo u gluvo doba noći iymeđu petka i subote.

Iako bi čovek očekivao da će nakon svega među komšijama vladati uznemirenost i da će se prepričavati svaki detalj, slika koju smo zatekli bila je potpuno drugačija.

"Zoran ne živi ovde"

Ulica je delovala gotovo nestvarno mirno. Tek poneki stanovnik napustio je svoj dom kako bi prošetao psa, otišao do prodavnice ili obezbedio osnovne namirnice.

Nije bilo okupljanja, glasnog komentarisanja niti komšijskih priča o onome što se navodno dogodilo. Kada smo pitali meštane ovog kraja da li su čuli nešto neobično tokom noći, većina je bila iznenađena i šokirana samim pitanjem. Neki nisu ni znali da je Zoran Marjanović povezan sa incidentom koji je uznemirio javnost.

Sve je tiho

1/5 Vidi galeriju Kompozitor u žiži interesovanja Foto: Kurir

-Nismo upućeni šta se dogodilo. Zoran ne živi ovde. Nikada ga nismo videli. Mora da je neka greška. Osuđujemo nasilje, ali ništa nismo čuli-rekao nam je jedan od stanovnika ovog kraja.

Drugi stanovnik kraja kaže da je noć protekla kao i svaka druga, bez galame i buke koja bi privukla pažnju stanara.

-Ovde je uglavnom mirno, naročito kasno noću. Da je bilo neke veće svađe ili tuče, verovatno bi neko nešto čuo ili video. Međutim, ja lično nisam čuo ništa. Ujutru sam tek preko medija saznao da se dogodio incident i da se pominje ova lokacija.

Treći navodi da su stanovnici kraja navikli na mirne noći i da se ovakve situacije retko dešavaju.

-Ljudi ovde uglavnom gledaju svoja posla. Uveče se sve brzo umiri. Neko prošeta psa, neko ode do prodavnice koja radi duže, ali nema mnogo ljudi na ulici. Zato me ne čudi što niko ništa nije primetio. Ako se sve dogodilo brzo, moguće je da niko od stanara nije ni shvatio šta se dešava.

Tiho u kraju na Paliluli

Podsetimo, Marjanović se trenutno oporavlja nakon incidenta u kojem je zadobio povrede. Prema informacijama koje su dospele u javnost, zadobio je udarce u predelu glave i tela, nakon čega je zbrinut u Urgentnom centru.

Dok se okolnosti događaja i dalje utvrđuju, kraj na Paliluli ostao je tih. Nema tragova drame koja je, kako se navodi, prethodila intervenciji lekara. Stanari nastavljaju sa svojim svakodnevnim obavezama, dok se među njima tek povremeno povede razgovor o slučaju koji je dospeo u žižu javnosti.

Za sada ostaje nejasno šta se tačno dogodilo tokom noći i kako je došlo do incidenta, a odgovor na ta pitanja trebalo bi da daju nadležni organi nakon utvrđivanja svih okolnosti.