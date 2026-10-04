Slušaj vest

Mitar Mirić već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena narodne muzike, ali poslednjih meseci doživljava novi talas popularnosti.

Njegov hit "Dotakni me", snimljen pre čak 31 godinu, ponovo je osvojio publiku, a posebno mlađe generacije koje su ovoj pesmi udahnule novi život.

Znao da će pesma vaskrsnuti

Pevač ne krije zadovoljstvo zbog toga što numera, od koje nikada nije odustao, danas ponovo živi kao da je tek objavljena.

- Kao što već svi znaju, pre 31 godinu snimio sam album "Dotakni me". Moj pokojni kum Novica Urošević je od samog starta verovao u tu pesmu, međutim, druge pesme su tada imale veću pažnju. Ja sam znao da će kad-tad pesma vaskrsnuti. Pevao sam je na svakom nastupu - rekao je Mitar u emisiji "Stars", koja će biti emitovana danas na Kurir televiziji.

Da se vremena za njega očigledno ponovo menjaju, pokazuje i reakcija publike. Kako kaže, ljudi mu danas prilaze sa istim oduševljenjem kao u periodu njegove najveće popularnosti.

1/6 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Marko Karović

Mirić se osvrnuo i na gotovo pet decenija dugu karijeru i bez zadrške izneo svoje viđenje estrade. Sebe je svrstao među tri najveća pevača u poslednjih pola veka, rame uz rame sa Šabanom Šaulićem i Miroslavom Ilićem.

"Nikad se nisam laktao"

- Tri glavna pevača u poslednjih 50 godina su pokojni Šaban Šaulić, Miroslav Ilić i Mitar Mirić. To moram da istaknem. Tu se priča završava. Oni su možda malo više mogli da se laktaju, otvoreno kažem. Ja se nikada nisam laktao. Bolje da ne ulazim u to ko se sve laktao. Ali narod je bog, narod je rekao svoj sud i opet sam na tronu, hvala bogu - poručio je pevač.

Ipak, priznaje da trajati toliko dugo na estradi nije bilo jednostavno. Tokom njegove karijere smenjivale su se generacije pevača, muzički pravci i trendovi, a Mirić smatra da veliku zaslugu za njegovu stabilnost ima porodica.

1/6 Vidi galeriju Mitar Mirić, Šaban Šaulić i Miroslav Ilić Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Marko Karović

- Nije bilo lako opstati ovih 50 godina. Zahvaljujući ženi i porodici, tu sam gde sam. Voleo sam i kafanu, i da popijem, ali zahvaljujući ženi i porodici sam na pravom putu - kaže Mitar.

Pored muzike, poslednjih dana pažnju javnosti privukao je i njegov izgled. Nakon fotografija i snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama, pojedini su se zapitali da li se pevač podvrgao estetskim korekcijama, pa čak i botoksu. Mitar sada stavlja tačku na te spekulacije i tvrdi da je za sve kriv filter.

Filter ili botoks

- Administrator je stavio filter na slike i snimke i preterao je. Nisam radio botoks, iako mnogi misle da jesam. Ja šetam sat i po svakog dana, vitalan sam. To je recept - objasnio je.

A kada smo ga upitali šta misli o sve popularnijoj priči o povezivanju s prirodom, grljenju drveća i "uzimanju energije", Mitar nije želeo previše da govori.

Foto: Printscreen

- Ma pusti me tih ličnosti. Najviše volim da pričam o pesmama i da pevam - zaključio je Mirić.