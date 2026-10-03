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Nekadašnja pop pevačica Ksenija Mijatović, koja je devedesetih godina harala domaćom muzičkom scenom, donela je odluku da život promeni iz korena. Nakon što se povukla iz javnosti i razvela posle 14 godina braka, završila je fakultet u 38. godini, a potom spakovala kofere, napustila Srbiju i novu ljubav pronašla na drugom kontinentu i tamo nastavila sa biznisom.

Nakon više od dve decenije uspešne muzičke karijere, Ksenija je shvatila da joj pevanje više ne pruža finansijsku sigurnost, zbog čega je presekla i donela drastičnu odluku.

"U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostiti od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka. U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, masterirala sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju", ispričala je Ksenija.

1/8 Vidi galeriju Ksenija Mijatović napustila muziku, postala psihoterapeut Foto: Stefan Stojanović, Pritnscreen, Dragan Kadić

"Započela sam život od nule"

Posle profesionalne preorijentacije i odluke da postane psihoterapeut, Ksenija je odlučila da promeni i mesto stanovanja i preseli se u Australiju.

"Nakon više od dve decenije uspešne karijere ponovo sam odlučila da krenem ispočetka. Nova zemlja, novi kontinent. Što je značilo da ponovo gradim zajednicu, kontakte, ali i poverenje", podelila je nekadašnja pevačica sa svojim pratiocima.

Ona se dotakla i hrabrosti koja joj je bila potrebna za ovako veliku životnu prekretnicu:

"Hrabrost nije odsustvo straha. Plašiš se, nisi siguran, nemaš garanciju da će sve biti dobro, ali ipak doneseš odluku da ideš dalje. Naravno da nije lako, verujte mi. Ako znaš da je to put kojim želiš da ideš, onda kreni! Pa neka bude šta biti mora", poručila je Ksenija.

1/7 Vidi galeriju Ksenija Mijatović nekad i sad Foto: Instagram, Screenshot, printscreen YT, Pritnscreen

Sreću pronašla pored starijeg partnera

Nakon razvoda od bivšeg supruga, sa kojim je u braku provela 14 godina, Ksenija je dala novu šansu ljubavi.

Ona je već neko vreme u srećnoj vezi sa starijim partnerom Radetom Bogdanovićem, koji živi u Sidneju. Par redovno deli emotivne trenutke sa australijskih plaža, ne skrivajući koliko su zaljubljeni i koliko uživaju u zajedničkim trenucima na drugom kraju sveta.

Nedavno je objavila i fotografiju i pokazala kako izgleda život daleko od Srbije, te naglasila da je ovo poglavlje u njenom životu jedno od najlepših.

"Večeras sa sobom nosim mnogo topline i zahvalnosti. I možda je jedna od najlepših stvari koje me ovo novo poglavlje mog života uči upravo ovo. Dom nije samo mesto. Dom je tamo gde su dobri ljudi", napisala je Ksenija između ostalog na Instagramu, kojoj su danas grupne terapije primarni vid zarade.

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