Slušaj vest

Učesnici ''Elite'' dobili su zadatak do Velikog šefa da imenuju tri najnesrećnije osobe u Beloj kući.

- Rada je najnesrećnija u Beloj kući, Emilija po ceo dan spava i plače, a na trećem je Nevena - rekla je Lena.

- Rada je na prvom mestu. Od raskida sa Milanom je depresivna i tužna, nije svesna da niko nije vredan njenih suza. Mahir i Slađa Krnjajić su veoam tužni - kazala je Aleksandra Barać.

Lepi Mića i Stanija Dobrojević Foto: Kurir, ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić

- Ovo je jedna veoma ozbilja temea. Najvažnija je duhovnost, kako bi meterijalne stvari pale u vodu. Ljudi koji su materijaliti, oni su iskosnski nesrećnici. Nesrećni su ljudi koji su generalno najveći kompleksaši. Neko je kompleksaš zbog kose, neko zbog visine...ali kompleksi su najgora stvar. U Urošu se vidi jad, tuga, čemer i nemoć. On je veoma nesrećan, vidi se kako ga pogađa kada ga neko istinom ubode. Možda ni ga neki ku*ac urazumio. Uroše, što se mene tiče, ti si jedno pseto, jedno ljudsko go*no. Željan si ku*ca, kao Sunce kiše - rekao je Mića.

Uroš Stanić Foto: Kurir

Ne propustiteRijalitiELITA 10 NA PRAGU DA DOBIJE PRVU GEJ MUŠKU VEZU! Učesnica otkrila sve detalje
Elita 10
StarsMALI VELJA KUJE PLAN SA UROŠEM STANIĆEM! Dogovorili pred kamerama važnu taktiku
Screenshot 2026-09-04 133624.png
Rijaliti"ZVAO ME JE, PET KARTICA SAM PROMENIO" Uroš Stanić progovorio o Bori Santani: Otkrio šta se dešavalo celo leto: Porodica mu je branila!
Bora Santana uroš Stanić.jpg
Rijaliti"MORAĆE NA SUDU DA DOKAŽE DA SAM BIO SA ĐUKIĆEM" Uroš Stanić tvrdi da je Ilija Pečenica bio intiman sa Filipom, frizer uzvratio: On je bolesno dete
Ilija Pečenica Uroš Stanić

 Pogledajte dodatni snimak:

20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV