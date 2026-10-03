LEPI MIĆA PONOVO IZVREĐAO UROŠA STANIĆA, OVAJ NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pale teške reči
Učesnici ''Elite'' dobili su zadatak do Velikog šefa da imenuju tri najnesrećnije osobe u Beloj kući.
- Rada je najnesrećnija u Beloj kući, Emilija po ceo dan spava i plače, a na trećem je Nevena - rekla je Lena.
- Rada je na prvom mestu. Od raskida sa Milanom je depresivna i tužna, nije svesna da niko nije vredan njenih suza. Mahir i Slađa Krnjajić su veoam tužni - kazala je Aleksandra Barać.
- Ovo je jedna veoma ozbilja temea. Najvažnija je duhovnost, kako bi meterijalne stvari pale u vodu. Ljudi koji su materijaliti, oni su iskosnski nesrećnici. Nesrećni su ljudi koji su generalno najveći kompleksaši. Neko je kompleksaš zbog kose, neko zbog visine...ali kompleksi su najgora stvar. U Urošu se vidi jad, tuga, čemer i nemoć. On je veoma nesrećan, vidi se kako ga pogađa kada ga neko istinom ubode. Možda ni ga neki ku*ac urazumio. Uroše, što se mene tiče, ti si jedno pseto, jedno ljudsko go*no. Željan si ku*ca, kao Sunce kiše - rekao je Mića.
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