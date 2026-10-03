Slušaj vest

Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su privukli pažnju svojim odnosom, koji iz dana u dan postaje sve zanimljiviji. Iako su tokom dana pokušali da naprave određenu distancu i izbegnu situacije koje bi mogle dodatno da zakomplikuju njihov odnos, čini se da im to nije pošlo za rukom.

Naime, Aneli i Filip su se tokom dana dogovorili da se odvoje jedno od drugog, upravo kako njihova blizina ne bi napravila potencijalne probleme. Filip je tom prilikom otvoreno istakao da mu Anelina blizina prija, ali je istovremeno priznao da se plaši vezivanja.

Kako je aludirao, jedan od razloga za njegovu rezervisanost jeste Anelina prošlost, koja mu, prema njegovim rečima, predstavlja problem i zbog koje pokušava da obuzda emocije i ne dozvoli da njihov odnos ode predaleko.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen

Palo maženje

Ipak, plan da se drže na distanci nije dugo potrajao.

Sve je palo u vodu onog trenutka kada su se našli u Odabranima. Umesto da ostanu pri dogovoru i drže se podalje jedno od drugog, Aneli i Filip ponovo su završili zajedno, a njihova blizina ubrzo je prerasla u nežne dodire i maratonsko maženje.

Njihovo ponašanje ponovo je otvorilo pitanje šta se zapravo dešava između njih i da li će uspeti da ostanu pri odluci da se distanciraju. Iako oboje pokušavaju da postave granice, njihovi postupci pokazuju da im blizina očigledno nije lako da se odreknu.

Filip je jasno stavio do znanja da mu prija Anelino društvo, ali istovremeno pokušava da se zaštiti od mogućeg vezivanja. Sa druge strane, njihova dela često govore drugačije od dogovora koji naprave.

Da li će uspeti da se odupru emocijama i zaista naprave distancu ili će ih ponovo spojiti bliskost koju očigledno teško kontrolišu, ostaje da se vidi u nastavku njihovog odnosa.

Pogledajte dodatni snimak: