Slušaj vest

Jasna Ahmić, poznatija pod nadimkom Grofica, majka rijaliti učesnice Aneli Ahmić, oglasila se povodom najnovijih dešavanja u "Eliti 10" i odnosa njene ćerke sa Filipom Carem. Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara ponovo je privukao veliku pažnju javnosti i gledalaca "Elite 10", nakon što su se njih dvoje najpre zbližili, a potom naglo distancirali.

Podsetimo, Aneli je po ulasku u rijaliti najpre uplovila u emotivnu vezu sa Filipom Đukićem. Međutim, taj odnos je ubrzo prekinut, najpre zbog njenog flerta sa Filipom Carem, a potom i zbog Đukićeve vrele akcije sa Laurom Prgomet.

Nakon svih tih dešavanja, Car i Aneli su postali izuzetno bliski, ali je ubrzo usledilo ponovno hlađenje i udaljavanje.

Povodom novonastale situacije i odluke Aneli i Cara da budu na distanci, oglasila se Anelina majka Jasna, poznatija javnosti kao Grofica.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

"Samo distanca"

Na pitanje kako gleda na to što su njena ćerka i Filip Car trenutno razdvojeni i na distanci, Grofica je dala kratak i jasan odgovor:

"Samo distanca, nadam se”, poručila je kratko Anelina majka.

Kada je upitana da li to znači da je u potpunosti protiv bilo kakvog ljubavnog ili bliskog odnosa između Aneli i Filipa Cara, Grofica je bila još izričitija:

"Da”, kratko je potvrdila Grofica.

Ostaje da se vidi da li će Aneli i Filip Car uspeti da ostanu pri odluci o distanci ili će u narednom periodu uslediti novi zaplet koji će uzdrmati "Elitu 10".

Foto: Printskrin

kurir / pink

Pogledajte dodatni snimak: