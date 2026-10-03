GROFICA NIKAKO NE PODRŽAVA ANELI I CARA! Samo jednom rečju presekla sve kao mačem, ovo se nikome neće svideti
- Jasna Ahmić, Grofica, oglasila se povodom odnosa Aneli Ahmić i Filipa Cara u 'Eliti 10'.
- Na pitanje o njihovoj bliskosti kratko je poručila: 'Samo distanca, nadam se'.
- Na dodatno pitanje da li je protiv bilo kakvog odnosa između njih, odgovorila je potvrdno.
Jasna Ahmić, poznatija pod nadimkom Grofica, majka rijaliti učesnice Aneli Ahmić, oglasila se povodom najnovijih dešavanja u "Eliti 10" i odnosa njene ćerke sa Filipom Carem. Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara ponovo je privukao veliku pažnju javnosti i gledalaca "Elite 10", nakon što su se njih dvoje najpre zbližili, a potom naglo distancirali.
Podsetimo, Aneli je po ulasku u rijaliti najpre uplovila u emotivnu vezu sa Filipom Đukićem. Međutim, taj odnos je ubrzo prekinut, najpre zbog njenog flerta sa Filipom Carem, a potom i zbog Đukićeve vrele akcije sa Laurom Prgomet.
Nakon svih tih dešavanja, Car i Aneli su postali izuzetno bliski, ali je ubrzo usledilo ponovno hlađenje i udaljavanje.
Povodom novonastale situacije i odluke Aneli i Cara da budu na distanci, oglasila se Anelina majka Jasna, poznatija javnosti kao Grofica.
"Samo distanca"
Na pitanje kako gleda na to što su njena ćerka i Filip Car trenutno razdvojeni i na distanci, Grofica je dala kratak i jasan odgovor:
"Samo distanca, nadam se”, poručila je kratko Anelina majka.
Kada je upitana da li to znači da je u potpunosti protiv bilo kakvog ljubavnog ili bliskog odnosa između Aneli i Filipa Cara, Grofica je bila još izričitija:
"Da”, kratko je potvrdila Grofica.
Ostaje da se vidi da li će Aneli i Filip Car uspeti da ostanu pri odluci o distanci ili će u narednom periodu uslediti novi zaplet koji će uzdrmati "Elitu 10".
kurir / pink
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