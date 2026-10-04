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Pop diva Jelena Karleuša našla se u centru pažnje nakon brojnih nagađanja o njenom emotivnom životu i navodnoj vezi sa Aleksandrom Ševom (24), a sada je prvi put pred kamerama progovorila o ljubavi i otkrila zbog čega detalje privatnog života više ne želi da deli sa javnošću.

Foto: Privatna arhiva

Poslednjih dana mnogo se spekuliše o tome ko je muškarac koji je osvojio srce pop dive, ali Karleuša nije želela ni da potvrdi ni da demantuje priče koje kruže. Umesto toga, jasno je stavila do znanja da je iz prethodnih iskustava izvukla važnu lekciju i da ono što joj se dešava iza zatvorenih vrata želi tamo i da zadrži.

Iako nije otkrila identitet osobe koja joj je trenutno bliska, Jelena je poručila da ljubavi u njenom životu svakako ne nedostaje.

Na pitanje kako danas izgleda ljubav u njenom životu, Karleuša je odgovorila u svom prepoznatljivom, pomalo duhovitom stilu:

- Kako ljubav? Ljubav prema otadžbini, ljubav prema deci, ljubav prema životinjama, ljubav prema životu, ljubav prema muzici. Ja sam uvek puna ljubavi! Ljubav prema gledaocima Pinka i Pinkovim zvezdama - najveća.

Međutim, kada je razgovor skrenuo na konkretnije pitanje o emotivnom partneru, pevačica je promenila ton. Nije želela da ulazi u detalje, a njene reči jasno su pokazale zbog čega je odlučila da ubuduće mnogo pažljivije čuva svoju intimu.

- Ja sam naučila na jedan tužan i grub način da ne treba pričati o tome previše. Što manje znaju, to manje mogu da te povrede - rekla je Jelena u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Karleuša tako nije želela da stavi tačku na nagađanja o svom emotivnom statusu, ali je jasno poručila da će, za razliku od nekih ranijih perioda svog života, detalje novih ljubavi pokušati da sačuva daleko od očiju javnosti.

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Društvene Mreže

Sve bliži i bliži

Podsetimo, Ševo je poslednjih nedelja sve češće uz Karleušu.

Njih dvoje su viđani zajedno u Beogradu, na putovanjima, na događajima, a fotografisani su i tokom boravka u Milanu. Aleksandar se pojavio i u Jeleninom spotu za pesmu „Balkan boj“, dok ga je Kurir ranije zabeležio kako je dočekuje na aerodromu i pomaže joj oko prtljaga.

Njihova bliskost već neko vreme intrigira javnost, upravo zato što se Ševo sve češće pojavljuje u Jeleninom društvu. Ipak, Karleuša je javno rekla da je Aleksandar njen prijatelj, dok je njegov otac Milan Ševo za Kurir izjavio da u porodici znaju da je njegov sin sa Jelenom prijatelj i da joj pomaže.