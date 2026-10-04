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Filip Car priznao je svoje emocije prema Aneli Ahmić. Jedan od najpoželjnijih momaka u rijalitiju, cimeru Borislavu Terziću Terzi je priznao da je lud za cimerkom i da mu nenormalno prija.

-Ja sam mazohista, meni će p*čka glave doći. Ja sam bolesnik. Znaš ti da se meni sve gnusnije i gnusnije stvari dešavaju. Jesam li ja psihopata, mazohista? Napolju sam uživao, nemam curu, nemam probleme. Dođem ovde, svidi mi se Anđela, zbrišem. U zbrisanju se zaljubim u ovu. Gde to ima? Kome to da objasniš? Vidim da me vuče. Toliko me radi da je to bolesno. Njen bezobrazluk može izludeti da ne mogu da ishendlam da ne uvredim. Čim imam potrebu da idem do nje, čim mi zagrljaj toliko prija to je kraj - izneo je Car.

-Ti si haos. Vidi se da te radi. Nemoj da vređaš, zato što ćeš se pomiriti - rekao je Terza.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Podsetimo, nakon što je Aneli Ahmić saznala da je Filip Đukićproveo intimne trenutke sa Laurom Prgomet. Vest ju je potpuno slomila, pa je uplakana potražila mir u kući Odabranih, dok se situacija u rijalitiju sve više usijavala.

Aneli je teško podnela informaciju o Filipu i Lauri, a u trenutku kada joj je bilo najteže, uz nju su bili pojedini učesnici, među kojima i Stefan Karić. Ubrzo joj je prišao i Filip Car, koji je pokušao da je smiri i pruži joj podršku.

Njihov razgovor, međutim, nije prošao bez tenzije. Car je tešio Aneli, a u jednom trenutku joj je prišao toliko blizu da ju je poljubio tik pored usana. Ovaj susret odmah je pokrenuo nova nagađanja o njihovom odnosu, posebno nakon svega što je Aneli prethodno doživela sa Đukićem.