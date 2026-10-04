NOVI OBRT U SLUČAJU ŽENE MUSTAFE SANDALA! Prvo se pominjalo 11,1 milijardu, sada isplivala cifra od 15,793 MILIJARDE LIRA
- Turski mediji navode da je u istrazi protiv Melis Sandal cifra porasla sa 11,1 na 15,793 milijarde lira, uz tvrdnje o ulaganjima i dobiti iz fonda TLY.
- U priču je uključen i njen otac Cihan Sütşurup, za koga se pominje 639 miliona i 402 hiljade lira dobiti.
- Mustafa Sandal tvrdi da nije imao zajedničke finansijske poslove sa suprugom, dok istraga i dalje traje.
Supruga poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, Melis Sandal, ponovo je dospela u centar pažnje tamošnje javnosti zbog istrage koja se vodi u vezi sa poslovima na tržištu kapitala, a turski mediji sada objavljuju nove, vrtoglave cifre koje se navodno povezuju sa njenim transakcijama.
Kako prenose brojni turski mediji, u javnost su dospeli novi navodi prema kojima se više ne govori o ranije pominjanih 11,1 milijardu turskih lira, već o ukupnom iznosu od čak 15 milijardi i 793 miliona lira.
Pominje se 15,793 milijarde lira
Prema pisanju turskih medija koji se pozivaju na podatke za koje tvrde da potiču iz dokumentacije povezane sa slučajem, Melis je navodno 13 milijardi i 673 miliona lira uložila u TLY fond, nakon čega je, kako se tvrdi, ostvarena dodatna dobit od 2 milijarde i 355 miliona i 287 hiljada lira.
Na osnovu tih podataka, turski mediji navode da je ukupan iznos dostigao neverovatnih 15 milijardi i 793 miliona turskih lira.
Ipak, važno je naglasiti da u javnosti za sada nije objavljen kompletan zvanični dokument tužilaštva ili MASAK-a koji bi omogućio nezavisnu potvrdu celokupne računice, zbog čega se navedene cifre u ovoj fazi moraju posmatrati kao tvrdnje objavljene u turskim medijima u okviru slučaja koji je i dalje predmet istrage.
I njen otac na listi
U čitavu priču uključen je i Melisin otac Cihan Sütşurup. Prema novim medijskim navodima, njegovo ime takođe se nalazi među osobama čije su finansijske transakcije privukle pažnju, a navodi se iznos od 639 miliona i 402 hiljade lira dobiti.
Podsetimo, u okviru istrage koju vodi Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ranije je objavljeno da su Melis Sütşurup Sandal i njen otac obuhvaćeni merama koje se odnose na njihovu imovinu, a potom su turski mediji izvestili i da je za njima izdat nalog za hapšenje.
Mustafa Sandal se ogradio od finansijskih poslova supruge
Nakon što je slučaj odjeknuo u Turskoj, oglasio se i Mustafa Sandal, koji je odlučno odbacio mogućnost da je sa suprugom imao zajedničke finansijske poslove.
Pevač je istakao da su on i Melis muž i žena, ali da između njih nije postojalo poslovno partnerstvo. Naglasio je i da je tokom svoje višedecenijske karijere prihod ostvarivao od muzike, te da nije učestvovao u kupovini i prodaji spornih fondova niti u organizaciji takvih poslova.
Posebnu pažnju izazvala je i priča o Dubaiju. U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis otišla u Dubai nakon povlačenja novca iz fondova, dok je Mustafa objasnio da njegov boravišni status u Emiratima ima veze sa činjenicom da Melisin sin tamo ide u školu. Sandal je odbacio pokušaje da se njegova dozvola boravka poveže sa finansijskom istragom.
Istraga je i dalje u toku, a novi podaci koji se pojavljuju u turskim medijima dodatno su podgrejali interesovanje tamošnje javnosti za suprugu jednog od najpoznatijih turskih pevača.
Kurir.rs/ Patronlardunyasi