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Supruga poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, Melis Sandal, ponovo je dospela u centar pažnje tamošnje javnosti zbog istrage koja se vodi u vezi sa poslovima na tržištu kapitala, a turski mediji sada objavljuju nove, vrtoglave cifre koje se navodno povezuju sa njenim transakcijama.

Foto: Preent Screen

Kako prenose brojni turski mediji, u javnost su dospeli novi navodi prema kojima se više ne govori o ranije pominjanih 11,1 milijardu turskih lira, već o ukupnom iznosu od čak 15 milijardi i 793 miliona lira.

Pominje se 15,793 milijarde lira

1/5 Vidi galeriju Melis Sandal Foto: Preent Screen

Prema pisanju turskih medija koji se pozivaju na podatke za koje tvrde da potiču iz dokumentacije povezane sa slučajem, Melis je navodno 13 milijardi i 673 miliona lira uložila u TLY fond, nakon čega je, kako se tvrdi, ostvarena dodatna dobit od 2 milijarde i 355 miliona i 287 hiljada lira.

Na osnovu tih podataka, turski mediji navode da je ukupan iznos dostigao neverovatnih 15 milijardi i 793 miliona turskih lira.

Ipak, važno je naglasiti da u javnosti za sada nije objavljen kompletan zvanični dokument tužilaštva ili MASAK-a koji bi omogućio nezavisnu potvrdu celokupne računice, zbog čega se navedene cifre u ovoj fazi moraju posmatrati kao tvrdnje objavljene u turskim medijima u okviru slučaja koji je i dalje predmet istrage.

I njen otac na listi

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

U čitavu priču uključen je i Melisin otac Cihan Sütşurup. Prema novim medijskim navodima, njegovo ime takođe se nalazi među osobama čije su finansijske transakcije privukle pažnju, a navodi se iznos od 639 miliona i 402 hiljade lira dobiti.

Podsetimo, u okviru istrage koju vodi Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ranije je objavljeno da su Melis Sütşurup Sandal i njen otac obuhvaćeni merama koje se odnose na njihovu imovinu, a potom su turski mediji izvestili i da je za njima izdat nalog za hapšenje.

Mustafa Sandal se ogradio od finansijskih poslova supruge

1/3 Vidi galeriju Mustafa Sandal Foto: Printscreen/Instagram

Nakon što je slučaj odjeknuo u Turskoj, oglasio se i Mustafa Sandal, koji je odlučno odbacio mogućnost da je sa suprugom imao zajedničke finansijske poslove.

Pevač je istakao da su on i Melis muž i žena, ali da između njih nije postojalo poslovno partnerstvo. Naglasio je i da je tokom svoje višedecenijske karijere prihod ostvarivao od muzike, te da nije učestvovao u kupovini i prodaji spornih fondova niti u organizaciji takvih poslova.

Posebnu pažnju izazvala je i priča o Dubaiju. U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis otišla u Dubai nakon povlačenja novca iz fondova, dok je Mustafa objasnio da njegov boravišni status u Emiratima ima veze sa činjenicom da Melisin sin tamo ide u školu. Sandal je odbacio pokušaje da se njegova dozvola boravka poveže sa finansijskom istragom.

Istraga je i dalje u toku, a novi podaci koji se pojavljuju u turskim medijima dodatno su podgrejali interesovanje tamošnje javnosti za suprugu jednog od najpoznatijih turskih pevača.