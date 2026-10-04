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Tamara Milutinović otvoreno je govorila o majčinstvu, balansiranju između karijere i porodice, kao i o tome kako je uspela da smrša čak 30 kilograma nakon porođaja.

Tamara Milutinović se najpre osvrnula na svoj izgled i otkrila na koji način je uspela da vrati liniju nakon porođaja.

– Već sam pričala o tome više puta. Prošli put su me čak i kritikovali jako što sam rekla, ali akupunktura i autofagija. Posle trudnoće i skoro 30 kilograma viška, dovela sam se u red ovim 'bockanjem', ali drugim bockanjem. Akupunktura mi je mnogo pomogla u tome, tako da smatram da za sve postoji lek samo moraš da imaš karakter – rekla je pevačica.

"Sve je gore i teže"

Najveći deo razgovora bio je posvećen njenoj ćerki Emili i emocijama koje joj teško padaju kada zbog posla mora da je ostavi.

– Sve je gore i teže. Koliko sam srećna zbog toga što radim, toliko mi je i teško, jer vidim da se ona kida. Najžalije mi je što se ona kida kada se rastajemo – iskrena je bila Tamara.

Foto: Privatna arhiva

Objasnila je da nema mnogo situacija kada su odvojene, ali da joj duža odsustva od 24 sata posebno teško padaju:

– Malo je trenutaka kada ja nju ne mogu da uspavam, kao večeras. Ja sam je večeras uspavala odavno i spremila se lagano. Ona će se probuditi mnogo kasnije nego što ću ja da legnem pored nje, tako da ona neće ni osetiti. Ali teške su situacije kada ja odem na jedan dan, kada odem na 24 sata, to je drama, žao mi je, ali eto.

Takođe, otkrila je da je mala Emili već dobro upućena u njen posao i da zna njene pesme:

– Ona zna sve moje pesme - 'Mama ovo peva, mama je sinoć pevala, mama, hoću da vidim kako si se sinoć obukla.' Sutra, kad se probudi, verovatno će me pitati kako sam se obukla i tražiti da joj pokažem slike i snimke. Tako da je ona već upućena.

Foto: Privatna arhiva

"Karijera je posao, svi moramo da radimo"

Na pitanje da li je ikada razmišljala da odustane od karijere i u potpunosti se posveti porodici, pevačica je imala jasan stav.

– Ne. Ja sam potpuno posvećena porodici i pored svega. Odustajanje od karijere, šta to znači? Karijera je posao. Mi moramo da radimo, svi moramo da radimo. Pogotovo ne bih odustala od neke svoje ljubavi, a ovaj posao je moja ljubav - rekla je pa dodala:

Foto: Privatna arhiva

– Ovaj posao radim isključivo iz ljubavi, zato što se ja dobro osećam u svojoj koži i verujem da bih vrlo brzo uvenula kada se ne bih bavila onim što volim i onim što me ispunjava. A porodica ne trpi zbog toga, nikad nije ni trpela. Moje dete ne trpi zbog toga.

Dodala je i da je ćerka tokom nedelje gotovo neprestano sa njom:

– Imam tu sreću da je moje dete od sedam dana u nedelji osam sa mnom, bukvalno. Tokom nedelje smo konstantno zajedno, ona se ne odvaja od mene. Imam sreću što radim treću smenu i što ona to ne oseća.

"Trpi moje zdravlje, ali sve stižem"

Ipak, Tamara priznaje da zbog brojnih obaveza najviše trpi njen san.

– Sve stignem. Danas sam skuvala i ručak. Možda trpi to da ne skuvam ručak kada otputujem - sledeći vikend, idem za Beč, za Linc. Tog dana neću skuvati ručak, a skuvaću u petak. Iskreno, mislim da ne trpi ništa, možda trpi moje zdravlje, jer sutra neću spavati. Spavaću možda dva-tri sata, ona će me probuditi već u sedam i onda nema spavanja ceo dan. Eto, to je jedino što trpi.

Pored nastupa i brige o detetu, u njenom domu se uveliko priprema i zimnica:

– Spremila se zimnica. Završili smo ajvar, tata peče rakiju sad, ako se to broji u zimnicu. Ajvar smo napravili, samo još kupus da stavimo i to je to.

Na konstataciju da otvoreno govori o kućnim poslovima, Tamara je poručila:

– Meni je to ponos, iskreno. To mi je normalno. Takve žene su se uvek cenile.