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Nela Bijanić gostovala je u emisiji „Pretres“, gde je govorila o brojnim temama iz svog života i karijere, a jedna od njih bila je i njen odnos sa koleginicom Majom Marijanom.

Na pitanje da li jedno vreme nije razgovarala sa Majom Marijanom, Nela je otvoreno odgovorila:

– Nisam. Nisam zato što je ona bila super sa Rajkovom bivšom suprugom, pa se priklonjila njoj. To što se priklonila nije nikakav problem, svako ima pravo da bira sebi društvo, apsolutno. Ali bile su tu neke priče koje nisam podržavala, tako da sam tu bila malo zaćutala. Ali dobro, izgladile smo i to.

Nela je potom potvrdila da su danas u dobrim odnosima.

– U okej odnosima, okej, da – rekla je pevačica.

Nela Biljanić Foto: Pritnscreen/, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube

Na pitanje da li se danas poštuju kao koleginice, Nela je odgovorila:

– Tako je, sasvim korektno, sasvim okej. Očito je pala pod nečiji uticaj, ali okej, dešava se.

Kada ju je voditelj upitao da li oprašta, Nela je bez mnogo razmišljanja odgovorila:

– Opraštam, naravno. Čovek je veliki koliko oprosti.

Maja Marijana Foto: Kurir, Print Screen, Kurir/M.S.

Kurir.rs/ Hajp

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