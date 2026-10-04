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Posle petogodišnje medijske ilegale, bivši učesnik "Zadruge" Marko Osmakčić stao je pred kamere emisije "Premijera - Vikend specijal" i odgovorio na sva goruća pitanja koja se tiču aktuelne "Elite 10", u kojoj učestvuje i njegova verenica Glorija Jelovac.

- Što se tiče Cara, poznajemo ga svi. Za njega ništa novo, da on to malo promeni žensko, vidi, proba... Ima nešto šmekersko, sve je to okej, ali Aneli to što radi sa Carem, nije joj potrebno. Kako možeš imati toliko emocija? Nisi ni završila tamo, a ideš vamo. Ona mi je kao neki nestrabnilni nervni sistem. Praviš drame, lomove, Đukić puca... U zrelim je godinama, a ponaša se kao klinka, na njenu žalost. Aneli kao Aneli, kratko sam je upoznao u Dubrovniku. Kao lik je top, brat, drug, ali u ljubavnim odnosima sebi toliko puca u kolena, samoj sebi u stomak uskače - bez dlake na jeziku priča Osmakčić, koji je potom otkrio kako je upoznao Aneli sa verenicom Glorijom letos, na primorjku.

- Sa Glorijom sam bio u Makarskoj, pa smo se provozali do Dubrovnika. Došli smo, iz daljine vidim Stefana Karića, odmah priđem. Posle je došla Aneli, pa sam se upoznao i sa njom, upoznao sam i Gloriju sa njima. Tako je to zapravo bilo. Prvo sam je upoznao sa Stefanom. Ja sam Gloriju upoznala sa Stefanom, ali ga je prethodno videla u Laurinom društvu. Kada su Karić i Aneli videli Gloriju, pitali su se da li je ona moja verenica, da li jeste ili nije.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

Zanimljivo je da je Markova verenica Glorija bila cimerka Laure Prgomet, o kojoj zna brojne pikanterije.

- Moglo bi se svašta saznati, to je interesantno za gledaoce, za mene neugodnije. Ja za sve znam, a da li sam okej sa tim... Jesam i nisam. Ali, Glorija je prema meni bila iskrena. Sve znam, ali ne mogu odavati. Sve je došlo do mene. O Lauri znam sve, nažalost, pošto su bile cimerke. Znam sa kim se družila, nažalost, sve znam.

"Aneli se ponaša kao klinka"

Juče se treslo imanje od svađe Aneli Ahmić i Filipa Cara, a svoju analizu dao je i Marko.

- Za sve te svađe oboje su krivi. To da nju Car tim rečima i uvredama naziva, nije okej, ali verovatno ima svog razloga, zamolio je da ga ispoštuje, a ona to nije uradila. Oboje nisu okej. Car, znao je - nema 19 godina, ako nije shvatio... Čekaj, toliko je znao eksplodirati sa tim koketnim ženama, a ako nije shvatio da ne treba da ulazi u te odnose... Kriv je što je uopšte ušao u bilo kakvu priču sa njom. A ne znam kog psihologa treba da konsultuje Aneli, treba da prikoči. Da ima 21, 22 godine... Zrela je, ima dete, a ponaša se kao klinka, kao da ima 19 - kaže Osmakčić i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Kako se ne bruka?! Svi se mi brukamo tamo, ali ja kažem - nauči iz greške, to je poenta priče! Hajde da poboljšamo, da naučimo iz grešaka, pa da sledeći put budemo bar malo pametniji. I ja sam bio kriv u petici, kao i Viktorija, ali možda mi se može oprostiti jer sam bio mlad, željan svega. Sada, pet godina posle, trudim se da budem bar malo zreliji i pametniji. Aneli, je l' si samohrana majka? Je l' si imala u zadnje dve-tri godine sedam veza? Ako ja sebi ne želim da uništim život, onda neću sa njom u odnos. Svi smo grešni, ispadali svakakvi, blamirali se, ponižavali.

kurir / pink

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