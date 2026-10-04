OVU PEVAČICU JE SUPRUG PREVARIO SA KONOBARICOM! Ona donela šok odluku: Zarad višeg cilja nešto mora i da se istrpi
- Tijana Dapčević je oprostila suprugu Milanu prevaru sa konobaricom i odlučila da sačuva porodicu.
- Pevačica kaže da se zbog višeg cilja neke stvari moraju istrpeti, jer bi bez toga brak teško opstao.
- Danas su zajedno više od 18 godina i, kako navodi, uživaju u ljubavi, putovanjima i zajedničkom životu.
Pevačica Tijana Dapčević i njen suprug Milan godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Njihov brak u prošlosti prošao je kroz ozbiljan ispit kada je u javnost dospela informacija o njegovom neverstvu.
Iako je Tijana saznala da je suprug Milan prevario sa konobaricom, odlučila je da sačuva porodicu i pruži braku drugu šansu. Tijana i Milan u skladnoj zajednici uživaju već više od 18 godina, a teški trenuci ostali su daleko iza njih
Pevačica je otkrila da veruje da se u životu određene stvari moraju podneti radi viših ciljeva.
"Zarad višeg cilja nešto mora i da se istrpi. Da nisam prešla preko prevare, sigurna sam da sa mužem danas ne bih slavila brojne jubileje", izjavila je ona nakon skandala, a mnogi su je tada osudili zbog izjave, a javnost je bila u šoku i podeljena zbog svega, što se i videli u komentarima ispod objava.
Ono što njihovoj ljubavnoj priči daje posebnu i gotovo filmsku draž jeste neuobičajena simbolika iz pevačicinog detinjstva.
Naime, Tijani je majka dala ime inspirisana čuvenom pripovetkom Đure Jakšića, u kojoj se devojka zvala upravo Tijana i bila zaljubljena u momka po imenu Milan.
Upoznavanje na mestu koje ne podnosi
Sudbina se poigrala pa je pevačica svog Milana upoznala na mestu na kom se najmanje nadala — na košarkaškoj utakmici, uprkos tome što inače uopšte ne podnosi sport
Povodom jedne od godišnjica braka, pevačica se emotivnom porukom oglasila na društvenim mrežama i opisala koliko joj suprug znači.
"Od tog sudbonosnog susreta sve moje misli počinju množinom", istakla je pevačica svojevremeno, naglasivši da od tada sve nedaće pobeđuju zajedno.
Danas par uživa u svojoj ljubavi i zajedničkim putovanjima, dokazujući da su razumevanje i oprost bili ključ za opstanak njihovog braka.
kurir / blic
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