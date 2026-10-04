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Pevačica Tijana Dapčević i njen suprug Milan godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Njihov brak u prošlosti prošao je kroz ozbiljan ispit kada je u javnost dospela informacija o njegovom neverstvu.

Iako je Tijana saznala da je suprug Milan prevario sa konobaricom, odlučila je da sačuva porodicu i pruži braku drugu šansu. Tijana i Milan u skladnoj zajednici uživaju već više od 18 godina, a teški trenuci ostali su daleko iza njih

Pevačica je otkrila da veruje da se u životu određene stvari moraju podneti radi viših ciljeva.

"Zarad višeg cilja nešto mora i da se istrpi. Da nisam prešla preko prevare, sigurna sam da sa mužem danas ne bih slavila brojne jubileje", izjavila je ona nakon skandala, a mnogi su je tada osudili zbog izjave, a javnost je bila u šoku i podeljena zbog svega, što se i videli u komentarima ispod objava.

Pevačica je potvrđeni umetnik  Foto: Printscreen/instagram/tijanadapcevic, Kurir Televizija, Marina Lopičić

Ono što njihovoj ljubavnoj priči daje posebnu i gotovo filmsku draž jeste neuobičajena simbolika iz pevačicinog detinjstva.

Naime, Tijani je majka dala ime inspirisana čuvenom pripovetkom Đure Jakšića, u kojoj se devojka zvala upravo Tijana i bila zaljubljena u momka po imenu Milan.

Upoznavanje na mestu koje ne podnosi

Sudbina se poigrala pa je pevačica svog Milana upoznala na mestu na kom se najmanje nadala — na košarkaškoj utakmici, uprkos tome što inače uopšte ne podnosi sport

Povodom jedne od godišnjica braka, pevačica se emotivnom porukom oglasila na društvenim mrežama i opisala koliko joj suprug znači.

"Od tog sudbonosnog susreta sve moje misli počinju množinom", istakla je pevačica svojevremeno, naglasivši da od tada sve nedaće pobeđuju zajedno.

Tijana Dapčević Foto: Promo, Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva

Danas par uživa u svojoj ljubavi i zajedničkim putovanjima, dokazujući da su razumevanje i oprost bili ključ za opstanak njihovog braka.

kurir / blic

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV