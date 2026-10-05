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Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od najbogatijih Srba Filipa Ceptera, privukla je pažnju svojih pratilaca kada je na Instagramu pokazala šta se našlo na njenom tanjiru.

Umesto skupocenih namirnica i egzotičnih specijaliteta, Ema se odlučila za zdravu kombinaciju koja se bez mnogo muke može pripremiti i kod kuće.

Na njenom tanjiru našli su se tofu sir, kinoa, brokoli, čeri paradajz, kuvana šargarepa i bebi spanać, a čitav obrok obiluje povrćem i namirnicama koje se često nalaze na jelovnicima onih koji vode računa o ishrani.

Priprema ovakve porcije u kućnim uslovima košta između 350 i 450 dinara, što je posebno privuklo pažnju imajući u vidu da Ema, zahvaljujući porodičnom bogatstvu, sebi može da priušti praktično bilo koji specijalitet.

Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Objavom je pokazala da zdrav obrok ne mora nužno da bude ni komplikovan ni skup, a njen izbor hrane izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Diplomirala psihologiju

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

1/10 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Pritnscreen/Instagram

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

1/10 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Inastagram, Printsceen /instagram, AP/Hussein Malla