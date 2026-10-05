OVO JE KUĆA OD 200.000 € ZBOG KOJE JE PRETUČEN ZORAN: Godinama niko nije hteo da je kupi, tražio za nju pola miliona evra!
- Zoran Marjanović je pretučen u noći između petka i subote, a napadač je, prema navodima, tražio novac od prodaje porodične kuće u Borči.
- Kuća u kojoj je živeo sa Jelenom i porodicom prodata je prošle godine za nešto manje od 200.000 evra.
- Komšiluk navodi da je nekretnina godinama bila napuštena i da je ranije traženo oko 500.000 evra.
Kompozitor Zoran Marjanović, kome se pred Višim sudom u Beogradu sudi za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, pretučen je u noći izmeđeu petka i subote, a zbog krvničkih batina i povreda nanetih vatrenim oružjem, ostavljen je na dalje lečenje.
Naime, kako smo pisali, Marjanović je navodno pretučen zbog novca koji mu je tražen od prodaje kuće u Borči. Čovek koji mu je naneo povrede ga je prvo napao da prizna ubistvo žene, a onda mu je tražio i novac od prodaje porodične kuće.
Prodao kuću posle mnogo godina
Kuća u kojoj su živeli Zorana Marjanović i pokojna Jelena sa ćerkom i njegovim roditeljima, prodata je prošle godine za 200.000 evra. U kući od smrti Zoranovih roditelja, nije živeo niko.
Kuću je Zoran lično prodao jednoj porodici iz inostranstva, a kako se da primetiti, kuća se posle godinu dana uveliko renovira. Iako je bilo reči da će je srušiti, kuću su samo renovirali, postavili fasadu, kamere i ogradu, piše Telegraf.
Zamenili su sve prozore, a unutra smo zatekli i majstore koji uveliko rade na sređivanju.
Prodao kuću za 200.000 evra
Kako je komšiluk potvrdio, porodična kuća koja je skorz napuštena i gotovo uništena, prodata je za nešto manje od 200.000 evra.
Kuća jeprošle godine bila potpuno uništena, prozori razbijeni, struja je isečena, a stvari koje su bile unutra su napolju.
- Ovo je godinama napušteno, tražili su ogoroman novac, ali su na kraju uspeli da se dogovore. Kuća je prodata za nešto malo manje od 200.000 evra. Mnogo manje od onoga što su tražili, ali su se na kraju ipak dogovorili - otkrio nam je komšiluk prošle godine.
Navodno tražili 500.000 evra za kuću
- Tačno je da sam želela Zoranu da pomognem da proda kuću. Zapostavila sam neke osnovne stvari vezane za svoj porodični dom da bih mu pomogla da on svoju nekretninu proda, stane na noge i krene jednim malo boljim životom. Moji prijatelji koji su me iskreno voleli, ali i članovi porodice pratili su tu priču da Zoran malo odahne posle svih nedaća koje su ga zadesile tokom svih ovih godina. U ime starog poznanstva, znam ga od svoje sedamnaeste godine, imala sam dobre namere. Međutim, on to nije ozbiljno shvatio. Spavao je do tri posle podne i čekao da mu mi koji smo želeli da mu pomognemo završimo sve i nijednom nije otišao tu kuću da sredi niti da se organizuje sa svojim bratom - rekla je tada Indi.