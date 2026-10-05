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Goca Tržan i Raša Novaković već 15 godina grade svoju ljubav, a pevačica je sada otkrila detalj iz perioda kada je njihov odnos tek počinjao, a koji do danas nije bio poznat široj javnosti.

Goca je svojevremeno bila u braku sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim je dobila ćerku Lenu. Nakon njihovog razvoda, pevačica je započela vezu sa 14 godina mla]im Rašom, a njihova ljubav vremenom je prerasla u brak koji danas važi za jedan od stabilnijih na estradi.

Par je nedavno gostovao u "Voštkastu", gde su govorili o svom odnosu, počecima zajedničkog života, ali i situacijama koje su ih pratile kada su tek započinjali romansu.

Goca je tom prilikom ispričala kako je upoznala Rašu, ali i šta se dešavalo između njega i njenog tadašnjeg bivšeg supruga.

- Ja sam njega upoznala kad sam se razvela - rekla je Goca za Rašu na početku razgovora.

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Damir Dervišagić

Na njene reči nadovezao se njen suprug, koji se našalio na račun svoje uloge u njenom životu.

- Ja sam šaman, lečim - dodao je Raša, na šta je Goca uz osmeh odgovorila:

- Da, on je resetovao sve - rekla je pevačica u šali.

Međutim, upravo nakon toga usledilo je priznanje koje je privuklo veliku pažnju. Goca je otkrila da je Ivan u periodu kada su ona i Raša počinjali vezu slao poruke njenom budućem suprugu.

Kako je ispričala, Marinković je bio ljut i zanimalo ga je kakav je njihov odnos nakon što je ona nastavila život sa drugim muškarcem.

I tad mu šalje besne poruke i kaže: "Kakva je c*pi posle mene?", a on mu odgovori: "Posle prva dva centimetara kao nova" - rekla je Goca Tržan.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Kurir, Printscreen

Ova anegdota izazvala je brojne reakcije, posebno zbog potpuno neočekivanog odgovora koji je Raša tada poslao Goci bivšem suprugu.

Goca i Raša su, uprkos svemu što je njihov odnos pratio na početku, uspeli da izgrade čvrstu zajednicu. Njihova ljubavna priča traje već deceniju i po, dok su u braku 11 godina.