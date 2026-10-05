Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša već nedeljama ne silazi sa naslovnih strana, a njeno ime gotovo svakodnevno prati novi detalj koji izaziva burne reakcije javnosti.

Nakon priče da je navodno u vezi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom, dodatnu pažnju izazvao je i njen raskol sa dugogodišnjim saradnikom i bliskim prijateljem Zoranom Birtaševićem, pa se oko pevačice u kratkom roku otvorilo više tema koje ne prestaju da intrigiraju javnost.

- Karmički sam predodređena da meni nikad nije dosadno, a tako i celom Balkanu. Kad je reč o muzici, kada pričam o sebi, čini mi se podjednako sa muzikom ide i moja ličnost. Javna ličnost mora da bude dobro primer. Najbolji primer koji sam pokazala jeste kako se boriti. Ja sam mnogo puta pala, ne znam za drugačije nego da padam i ustajem. Više puta sam prošla kroz golgotu. Ovaj šoubiznis je sve sem što nije takmičenje u lepom pevanju - rekla je Karleuša u Jutarnjem programu sa Gordanom Uzelac na Pinku.

- Meni je fascinantno da posle 31 godina moje karijere žele da znaju o mom životu i to mi puno znači. Mislim da nemam privilegiju da budem istinski srećna, a živim za trenutke sreće. Ono što je pored moje dece, jedino sam uz muziku stvarno srećna, kad izađem na binu i pevam. Ja sam blago autistična, povučena, ne izlazim, ne družim se, nemam puno prijatelja ali kada sam na sceni, onda sam to ja - rekla je Karleuša, koja je potom potvrdila da je prekinula saradnju sa producentom Zoranom Bašanovićem.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Karmičko čišćenje

- Prekinula sam saradnju. To je moje karmičko čišćenje od svih ljudi ljudi imaju mnogo sličnosti sa insektima, gmizavcima i tako dalje. Moje čišćenje je počelo mnogo ranije od pogrešnih ljudi jer sam došla u situacija zbog mojih stavova, jer govorim istinu, a mnogima se to ne sviđa, ostala sam bez saradnika i prijatelja, koji mi i nisu bili prijatelji, koji me nisu zaslužili - rekla je pevačica.

- Nikada nisam rekla da me je pokradao. Moram da kažem, publiku treba da interesuje moja muzika, sve što ja dajem, a tu dajem mnogo, o mojiim poslovnim potezima, odlukama to moje fanove ne treba da interesuje. Piše su se mnogo neistine i laži, nisam dužna da objašnjavam. Nisam neko ko hvali pa kudi, a mogu da krežem da krećem sa novim ljudima, saradnicima, producentima. Svi su oni negde ljudi koje ja angažujem i koji su u mom životu zamenjivi. U mom poslu samo sam ja Jelena Karleuša i sebi želim najbolje. Svi u jednom trenutku žele da budu veći od Jelene Karleuše, pa čak i moji partneri. Saradnici pomisle da su oni ja. Ja sam ta koja prodaje priču, ja sam magija, ja sam ta koja prima udarce, ja snosim rizik, a moji saradnici mogu da budu moj odabir i moja odluka. Ako ja kažem više ne, onda je više ne. Zbog ozbiljnih tehničkih stvari je došlo do kraja saradnje. Nikada ne sečem i nikada ne prekidam saradnju bez jakih razloga, koji me je jako zaboleo. Ja sam veoma lojalan i veran svojim saradnicima, mnogo praštam. Kada ja presečem, ljudi moraju da znaju da došlo velikih grešaka. To je moja poslovna odluka zbog poslovnih loših odluka - bila je iskrena Karleuša.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

- Volela bih da moj život nije toliko zanimljiv, jer bi i moj život bio lakši. Ovo je jedan teret koji nosim svesno. Ove godine su moje pesme najslušanije, a ljude to ne interesuje. Izdala sam nove pesme, biće do kraja godine. Moram da kažem da nisam pevala sedam meseci, opet zbog mojih jakih i iskrenih i čvrstih stavova. Pokušavaju da mi stane na rep. Pošto sam žena, ženama se sve računa, biti aktualena i biti ispred svih njih posle 30 godina je skoro nemoguće - rekla je Karleuša i dotakla se svog emotivnog statusa.