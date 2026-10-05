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Jelena Karleuša se tokom gostovanja na Pinku osvrnula i na njen ljubavni život, i spekulacijama da je u vezi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

- Uvek je moj ljubavni život intrigirao, ali to je bilo transparnetno, i znalo se sa kim sam i sa kojima sam bila, ja to nisam krila nikada. Moram da kažem da sam jako zadovoljna i srećna, a misteriozni gospodin o kojem se piše, nije misteriozan, on je tu iza kamere, i on mi je podrška - rekla je Jelena i dodala:

- Nema saradnika koji je bio uz mene, da nije stasao uz mene i da mu se lepo vratilo, i onda kada ja presečem, znači da mi se nije lepo radilo - rekla je Jelena u Jutarnjem programu sa Gordanom Uzelac.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Jelena se osvrnula i na njenu karijeru i tri nove pesme koje trebaju da ugledaju svetlost dana do kraja godine.

- Ove godine su moje pesme najslušanije, i najgledanije, i da obaramo sve rejtinge. Iza mene je jedan jako težak period, nisam pevala sedam meseci, zbog mojih stavova. Izdala sam tri pesme, do Nove godine će biti još tri pesme.

Krenulo me je opet posle teškog perioda koji sam imala, jer ja sam najjača kada pevam, imam koncert u Beču, pa u Makedoniji. Iskreno jako je teško u šoubiznisu da se radi preko 30 godina, ženama je jako teško i zbog izgleda, a treba biti aktuelan i pokazati uvek nešto novo - rekla je Jelena i otkrila status svog ljubavnog života.