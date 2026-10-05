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Filip Car i Marko Janjušević Janjuš stavili su tačku na svoje prijateljstvo i to zbog Aneli Ahmić. Janjušević je sinoć ogolio dušu i otkrio da se sa nekadašnjim prijateljem neće miriti.

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem on je progovorio o prekidu prijateljstva.

- Ne znam odakle bih krenuo i šta bih pre rekao. Pravo da ti kažem i pre nekoliko dana, što se lično mene tiče, može da mi se javi, može sa mnom: "kako si, šta si", ali je neprirodno da se družimo i ja to stvarno ne želim. Nije mi prirodno...Mislim da nikome ko je normalan, ne treba da objašnjavam što nije prirodno. Mislim da on nema mozga i da nije nimalo sazreo, mislim da pokušava sebe da demolira u ovom rijalitiju - rekao je Janjuš.

- Kaže Aneli da po ceo dan dabrijaju - rekao je Darko.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Divno, biće im divno, ne bih da ureknem, ali će to biti ludilo...Mislim da je jasno da se ogrešio od mene, ne treba nikome da crtaš. Ja nemam ništa gde sam se ogrešio, ja što sam rekao, to je tako. Nisam očekivao ovo, ne mogu da te lažem, ja sam komentarisao da sam ga video u priči sa Anđelom i da je ona ta...Neprijatno mi je da se sa čovekom mimoilazim, a krenuli smo lepo, bila je fina zaj*bancija. Nikada, nema povratka i vraćanja, ali sam se ogradio da uvek može: "kako si?", ne, ne postoji nova šansa prijateljstvu. Ne samo za njega, nego za sve...Sleduje im smak sveta, jer su njih dvoje toliko različiti, a toliko slični. Desiće se ovaj put da će se stvarno Vladimir aktivirati. Nemoj da pomislite da se sladim, ali već vidim kako to kreće i razumem kakve su osobe i kakvog su temperamenta i karaktera i svega, kako funkcionišu kroz život, mogu da skontam da će to biti kataklizma - rekao je Janjušević.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Šta se dešava sa tobom i sa Sandrom - pitao je Darko.

- Samo pažnje malo. Skoro je rekla da je sigurna u mene, ali da nije sigurna u nju, e, to mene lomi. Ja ne vidim osobu koja može da pomisli da ja nešto radim što se nje tiče, lažno. Bar nešto ide, ima neki pomak, ja to cenim i to baš cenim, ali baš kada me nešto smori, baš je to što je ne poznajem. Možda je takva, možda joj nije lepo toliko sa mnom - rekao je Janjuš, prenosi Pink.rs

1/5 Vidi galeriju Aneli i Janjuš Foto: Printscreen YouTube