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Anastasija Ražnatović podelila je sa pratiocima jedan od najintimnijih trenutaka iz svog doma i pokazala kako izgledaju njene noći otkako je postala majka.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu vidi se kako odmara dok joj beba Ilijan spokojno spava na grudima. Bez glamura i scenske šminke, Anastasija je pokazala sasvim drugačiju, porodičnu stranu svog života, a uz prizor je napisala i emotivne reči posvećene detetu.

- Neprospavane noći su teške, ali su istovremeno posebne jer ih provodim sa tobom. Bog te blagoslovio - poručila je Anastasija.

Objava je za svega nekoliko minuta izazvala veliki broj reakcija, a pratioci su joj ostavljali srca i nežne poruke. Oglasio se i njen brat Veljko Ražnatović, koji je za svog sestrića imao jasnu poruku:

- Tigrina - napisao je Veljko.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Srca je poslala Aleksandra Mladenović, kao i Milica Dabović, ali i Ana Rajković.

Anastasija je kao lokaciju označila Madrid, a fotografija sa bebom pokazala je koliko uživa u novom životnom poglavlju i trenucima koje provodi daleko od reflektora, posvećena porodici.

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula. Ona i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj dobili su sina Ilijana. Njena majka Svetlana Ražnatović se samo dan pre njenog porođaja iz Španije vratila za Begrad, ali je nakon održanog koncerta u Budvi sela opet u avion i otišl kod ćerke i unuka.

Nemanjin otac Nebojša Gudelj je za Kurir ispričao da su oni kao porodica svi zajedno bili u trenutku kad se rađao njegov unuk.