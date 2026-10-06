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Dok mnogi pate jer ne mogu da pronađu srodnu dušu, Miodrag Perčić zvani Pera Brica iz Vražogrnaca oduvek je bio maher za dame koje su padale na njegov šarm, ali i on na njihov jer se ženio čak dvanaest puta.

Strastveni ljubitelj žena otkrio je kako je osvajao pripadnice lepšeg pola, koje su pristajale čak i da ga dele.

"Žene su me htele i ja sam hteo njih"

– Bio sam mlad, svirao sam harmoniku, svirao sam po hotelima, žene su me htele i ja sam hteo njih. Volele su me. Ja sam u suštini zabavan čovek, sve je na šalu, provod, volim lep život, možda zbog toga – ispričao je jednom prilikom Miodrag koji priznaje da je bio ostavljan, ali i da je i on ostavljao njih.

Foto: printscreen YT

Osam puta nezvanično bio u braku

Nekadašnji takmičar otkriva da mu nije svaki brak bio pravo potkrepljen, a da se sa jednom venčao čak dva puta.

– Četiri puta sam se venčao na papiru, a osam puta nezvanično. Sa ženom sa kojom imam decu sam se venčao dva puta, i čak dva puta pravio svadbu – priznao je takmičar, a potom dodao:

Foto: printscreen YT

Živeo paralelno sa 2 žene

– Nekad sam živeo sa dve žene paralelno. Takav je život. Žena mi je bila u Zaječaru sa detetom dok sam ja sa drugom ženom pravio veridbu u Jagodini. Sa bivšom suprugom sa kojom imam dete u dobrim sam odnosima. Čujemo se normalno zbog dece. I ostale kada bih sreo, popričao bih sa njima i to bilo normalno– objasnio je tada Pera Brica koji tvrdi da je njegova žena znala sve.

Miodrag je rekao da je svaku ženu sa kojom je bio istinski voleo, a jednom prilikom ga je Žika Jakšič zamolio da nabroji imena svih žena sa kojima je bio, što je takmičara totalno zbunilo.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: printscreen YT, Pritnscreen, Nenad Kostić

– Suzana, Svetlana, Vukica, Oksana, peta mislim da je bila Slađa, šesta, šesta… Mozak mi je stao – zbunio se Miodrag, što je nasmejalo sve u studiju.

Uprkos njegovim ljubavnim činima, priznaje da mu nije bilo lako i da je svaki razvod teško podnosio.

– U svaki razvod je bila uključena policija i javno pravosuđe – pomalo kroz šalu je rekao tada Miodrag.

Kurir.rs/Grand