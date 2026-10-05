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Dragan Kojić Keba stigao je raspoložen na snimanje „Zvezda Granda“, gde su ga okupljeni novinari odmah zasuli pitanjima o navodnoj svadbi njegovog sina Igora Kojića i Nikoline. Pevač, međutim, tvrdi da još nema konkretne informacije o datumu slavlja, ali ne krije da očekuje veliku feštu kada za to dođe vreme.

Na pitanje da li je sve spremno za svadbu i koliko će biti zvanica, Keba je priznao da još ništa nije precizirano.

– Ne znam još, to su neproverene informacije. Pitajte Igora i Nikolinu, ja ne znam ništa o tome. Za sada ta informacija nije tačna – rekao je Keba.

Kada su ga novinari upitali znači li to da do kraja godine neće biti slavlja, pevač nije želeo da precizira datum.

– Ne znam kad. Pretpostavljam da će biti. Biće, ali ne znam kad. Ja mislim dogodine – kazao je on.

02:26 Dragan Kojić Keba Izvor: Kurir

Ipak, kada je reč o gostima, Keba je bio mnogo konkretniji. Na pitanje da li će na slavlje pozvati kolege iz žirija „Zvezda Granda“, među kojima su Ceca Ražnatović i Dara Bubamara, pevač je uz osmeh odgovorio:

– Pa naravno, redom sve. Nego šta? Kad se slavi, ima da se slavi.

Posebno ga je nasmejalo pitanje da li bi goste trebalo unapred obavestiti kako bi imali dovoljno vremena da se pripreme.

– Ko tu treba neke pripreme, brate? Keba ženi sina, to se dolazi bez pripreme, molim lepo – poručio je kroz smeh.

Keba je zatim ponovio da datum još nije poznat i da bi to pitanje trebalo postaviti budućim mladencima.

– Bićete i vi pozvani, svi. Ali stvarno, iskreno, datum ne znam. To morate Igora da pitate – zaključio je pevač, koji je i ovog puta