"OVO JE PUT OD DNA DO OSTVARENJA SNA" Emir Brunčević izbacio prvi album i napravio pometnju: Nikada nisam odustao od vere
Prvi studijski album Emira Brunčevića "Megdan", konačno je ovog ponedeljka, 5. oktobra, ugledao svetlost dana!
Poznati folker publici je predstavio šest potpuno novih pesama, a ako je suditi po prvim reakcijama, Emir ima hit album.
"Ovaj glas!", "Obožavam njegov vokal", "Jedan je kralj", "Au, kakav album! Ma bravo", "Bravo, Brunčeviću! Svih 6 pesama su predobre, trenutno najjači glas na estradi. Veliko bravo!", "Doktore", "Dominacija", samo su neki od prvih komentara.
Ono što je veliko iznenađenje svima koji ga prate i na terenu slušaju duže od 20 godina, jeste njegova vizuelna promena i drugačiji stil koji je odlično izneo.
Brunčević se svojoj publici obratio putem društvenih mreža, gde je emotivnom porukom otkrio koliko mu sve ovo zapravo znači. Kako kaže, brojne borbe dovele su ga do ovoga gde je danas - da ostvari svoj san.
- Život zaista i jeste jedan veliki "Megdan". Kao kod svakog čoveka, i kod mene su se smenjivali usponi i padovi, pobede i porazi, visine i duboka dna… Trenuci kada sam verovao u sebe, pa onda oni momenti kada sam morao da pronađem, a možda i izmislim, snagu da ustanem. Svoj megdan nisam dobio na poklon. Do njega sam stigao kroz godine odricanja, borbe, rada, lomova... Ali od moje vere u to da će jednog dana sve doći na svoje - nikada nisam odustao. Svaki moj korak, svaki pad i svaka pobeda utkane su u ovaj album. "MEGDAN" nije samo moj prvi album. To je priča jednog čoveka o borbi da ostvari svoj san. Ovog čoveka - poručio je Emir putem Instagrama, dok ga za nekoliko sati čeka i svečana promocija u jednom luksuznom beogradskom restoranu.
Glavni autori na albumu su Dejan Kostić i Mersed Hadžić, dok spotove i režiju potpisuje Ljubba.
Emir Brunčević iza sebe ima karijeru dugu 22 godine. Snimio je brojne singlove, kao i duete sa Darkom Lazićem i Elmom Sinanović, dok je tek pre godinu dana počeo aktivnije medijski da se eksponira.