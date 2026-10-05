- Život zaista i jeste jedan veliki "Megdan". Kao kod svakog čoveka, i kod mene su se smenjivali usponi i padovi, pobede i porazi, visine i duboka dna… Trenuci kada sam verovao u sebe, pa onda oni momenti kada sam morao da pronađem, a možda i izmislim, snagu da ustanem. Svoj megdan nisam dobio na poklon. Do njega sam stigao kroz godine odricanja, borbe, rada, lomova... Ali od moje vere u to da će jednog dana sve doći na svoje - nikada nisam odustao. Svaki moj korak, svaki pad i svaka pobeda utkane su u ovaj album. "MEGDAN" nije samo moj prvi album. To je priča jednog čoveka o borbi da ostvari svoj san. Ovog čoveka - poručio je Emir putem Instagrama, dok ga za nekoliko sati čeka i svečana promocija u jednom luksuznom beogradskom restoranu.