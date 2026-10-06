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Pola veka na sceni u slučaju Goce Lazarević jeste jubilej vredan velikog slavlja. Pevačica je otvorila vrata svog doma na Bežanijskoj kosi i pred kamerama Kurir televizije ispričala kako će izgledati njen koncert u Akademiji 28, kojim će obeležiti 50 godina karijere.

- Slavim 50 godina, ali ono što sam išla bosa tri-četiri godine se ne računa. Nikako da se odlučim za taj koncert, ali, eto, to će biti samo jedna trešnjica na vrhu torte, tj. karijere koja je nenamerno, potpuno neplanirano, bez predomišljaja, nastala. Možda mi je Bog zato i dao te nezaboravne pesme.

Izborila se za "Vidovdan"

Koncertna groznica trese estradu. Arene i velike dvorane zakazuju i mlađi i stariji, ali Goca poručuje sledeće:

- Mnogi se pitaju: "Da li si ti normalna? Taj i taj je imao koncert, a ti nisi." To nije krivica moja. Znači, da sam ja bila ambicioznija, ja bih imala. Recimo, desilo se, pravim digresiju, sa pesmom "Vidovdan". Nije bila meni namenjena. I moj tadašnji muž Milutin Popović Zahar, koji je napravio tu pesmu, on nije hteo meni da da. Ali meni se toliko svidela pesma da sam plakala i molila: "Daj mi" - priča Goca i nastavlja:

1/7 Vidi galeriju Goca Lazarević i Milutin Popović Zahar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

- Pošto je bila namenjena Vesni Zmijanac, koja je tad bila najpopularnija, ona nije htela da ugrozi jugoslovensku popularnost. Zato sam ja toliko plakala, kao nikad, i na kraju je "Vidovdan" pripao meni.

Neambiciozna

Njen recept za trajanje nema mnogo tajni. Iza 50 godina karijere stoje rad i prepoznatljiva energija, jer, kako sama priznaje, estradni posao ume da bude ozbiljna fizikalija.

- Pošto sam ja bila neambiciozna, ruku na srce, mnogo mi je pomogao Zahar, moj tadašnji momak, a kasnije muž, koji je želeo da ja budem... Želeo je isto što i ja. Znači, mi smo poslovno najbolje sarađivali. Ja sam uvek želela da budem, ne neki nivo, nego imala sam svoje kriterijume. Na primer, ja kad sam snimila "Vidovdan", meni su više od 100 puta nudili pesme koje pevaju u Kosovu. I onda mi je, recimo, čak i Saša Popović govorio: "Uzmi, Gole, to pije vodu." A ja kažem: "Meni ništa ne pije vodu. 'Vidovdan' je jedinstven i ja ne želim", a on meni: "Ali zaradićeš pare." Rekoh: "Ne interesuje me." To je tačno. Ali ja znam da, ako čovek nije zadovoljan onim što ima, ma nikad neće biti zadovoljan. Život ti da ili ti ne da. Naravno, da Bog, mora malo i ručicama. I ja sam ručicama, bogami, dobro radila. Moji su svi umetnici, samo sam ja fizikalac - našalila se ona.

1/7 Vidi galeriju Goca Lazarević Foto: Printscreen

Pet decenija na estradi donelo joj je brojna poznanstva, ali i važnu lekciju - da su kolege jedno, a pravi prijatelji nešto sasvim drugo. Goca nam je bez uvijanja otkrila koga danas želi u svojoj blizini i u svom domu, gde je njen mir.

Voli da se smeje

- Inače, od početka karijere sam smatrala, slušajući kolege, da o svom privatnom životu treba vrlo retko da pričam. Volim da se smejem, moje drugarice su iz potpuno drugih branši, zato što mi iz muzičke smo skloni da hvalimo pre svega sebe. Ne želim nikoga da imenujem, ali evo primer... Putujem s kolegom 500 kilometara u jednom smeru i 500 u drugom. I on sve vreme priča "vidi kako sam ubio, vidi kako sam ovo, jao, kako je ovo dobro". A ja sve mislim: "Bre, čoveče, pusti me da dišem."

Na kraju intervjua Goca je zapevala za ekipu Kurir televizije, isto kao što će učiniti i na svom solističkom koncertu 29. oktobra od 20.30 u Akademiji 28 u Beogradu.