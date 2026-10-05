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Zoran Tairović, otac Tee Tairović - Osnovne studije slikarstva i grafike završio je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu stekao je doktorat iz menadžmenta primenjenih umetnosti.

U jednom od intervjua je naveo:

"Moj pradeda Vladislav Tairović je bio jedan od najbogatijih ljudi Srbije između dva rata. Taj je dovezao prvog "jaguara" u Srbiju, pa tek onda kraljica Draga kojoj je on bio lični prijatelj. Bio je i kandidat Jeftićeve stranke u parlamentu a u pristupnici mu je pisalo Vladislav Tairović, Srbin, istočne pravoslavne vere. Njegov sin Milorad Tairović doneo je prvi tonski film u Srbiju, onaj Đenka iz "Maratonaca"

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Foto: Printscreen

Tein otac se bavio se i komponovanjem i režijom, i doktor je nauka, a držao je i atelje u kom su ga jednom prilikom i posetili mediji. 

Podsetimo, Tea je veoma bliska sa ocem, iako se on ređe pojavljuje u javnosti u poređenju sa njenom majkom koja joj je bila velika podrška na početku karijere, ali i kasnije. Mnogi fanovi i mediji često komentarišu da pevačica ima crte lica i talenat za umetnost nasleđene od njega.

Tea Tairović Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Kurir.rs

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