Slušaj vest

Supruga turske muzičke zvezde Mustafe Sandala, Melis Sandal, našla se u centru pažnje tamošnje javnosti zbog istrage koja se odnosi na poslovanje investicionih fondova i ogromne sume novca koje se pominju u medijima.

Melis Sandal
Foto: Preent Screen

Posebnu pažnju izazvali su navodi da je Melis iz fondova navodno povukla više od 11 milijardi turskih lira, kao i tvrdnje da je deo novca prebačen u Dubai, gde ona trenutno boravi.

Povodom ovih informacija sada se oglasio i njen advokat, koji je odbacio navode koji su se pojavili u javnosti i izneo njihovu verziju događaja.

 Oglasio se advokat Melis Sandal

Melis Sandal Foto: Preent Screen

Kako tvrdi pravni zastupnik supruge Mustafe Sandala, cifra od više od 11 milijardi lira koja se pominje u medijima ne predstavlja stvarnu vrednost njenih ulaganja i kretanja novca.

Prema njegovim navodima, sve finansijske transakcije njegove klijentkinje mogu da budu proverene putem bankarske i brokerske dokumentacije, koja bi trebalo da pokaže odakle je novac dolazio i gde je završavao.

Advokat je kategorički odbacio i tvrdnje da je Melis pomenute milijarde prebacila u Dubai ili neku drugu državu.

Otkrio zbog čega Melis boravi u Dubaiju

Mustafa Sandal Foto: Printscreen/Instagram

 Prema verziji njenog pravnog tima, boravak Melis Sandal u Dubaiju nema veze sa aktuelnom istragom niti sa navodnim prebacivanjem ogromne količine novca u inostranstvo.

Kako je navedeno, ona već duže vreme boravi tamo zbog školovanja deteta, dok su određene uplate koje su izvršene u inostranstvu, prema tvrdnjama advokata, predstavljale rate predviđene ugovorom o kupovini nekretnine.

Na taj način njen pravni zastupnik pokušao je da stavi tačku na spekulacije da je odlazak u Dubai povezan sa milijardama koje se pominju u okviru slučaja.

Istraga, međutim, i dalje izaziva veliku pažnju turske javnosti, dok Melis Sütşurup Sandal i njen pravni tim insistiraju na tome da će upravo finansijska i bankarska dokumentacija pokazati šta se zapravo dogodilo i razjasniti sporne transakcije.

Mustafa Sandal se ranije takođe oglasio povodom slučaja u kojem se pominje njegova supruga, ističući da njih dvoje, osim bračne zajednice, nemaju zajedničko poslovanje niti finansijsko partnerstvo.

Ne propustiteStarsNOVI OBRT U SLUČAJU ŽENE MUSTAFE SANDALA! Prvo se pominjala 11,1 milijarda, sada isplivala cifra od 15,793 MILIJARDE LIRA
Mustafa Sandal sa suprugom
StarsNAKON ŠTO JE ZA NJOM RASPISANA POTERNICA, OGLASILA SE ŽENA MUSTAFE SANDALA! U centru afere od 200 MILIONA EVRA: "Vratiću se..."
Mustafa Sandal sa suprugom
StarsŽENA MU PRONEVERILA MILIONE, A EMINA GA GODINAMA PROZIVALA ZBOG NOVCA: Mustafa tvrdio da je u krizi, nije plaćao alimentacije
Emina Jahović i Mustafa Sandal
StarsKRIMI TAZBINA BIVŠEG MUŽA EMINE JAHOVIĆ Žena Mustafe Sandala proneverila milione evra, na meti bila i turska pevačica: Gde je mojih 500.000 $? Pevač se crveni
Mustafa Sandal
StarsŽENA MUSTAFE SANDALA PRONEVERILA JE 197 MILIONA € A ovo je pravi razlog zašto se pevač razveo od Emine Jahović
874654.jpg

18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV