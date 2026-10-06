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Supruga turske muzičke zvezde Mustafe Sandala, Melis Sandal, našla se u centru pažnje tamošnje javnosti zbog istrage koja se odnosi na poslovanje investicionih fondova i ogromne sume novca koje se pominju u medijima.

Foto: Preent Screen

Posebnu pažnju izazvali su navodi da je Melis iz fondova navodno povukla više od 11 milijardi turskih lira, kao i tvrdnje da je deo novca prebačen u Dubai, gde ona trenutno boravi.

Povodom ovih informacija sada se oglasio i njen advokat, koji je odbacio navode koji su se pojavili u javnosti i izneo njihovu verziju događaja.

Oglasio se advokat Melis Sandal

1/5 Vidi galeriju Melis Sandal Foto: Preent Screen

Kako tvrdi pravni zastupnik supruge Mustafe Sandala, cifra od više od 11 milijardi lira koja se pominje u medijima ne predstavlja stvarnu vrednost njenih ulaganja i kretanja novca.

Prema njegovim navodima, sve finansijske transakcije njegove klijentkinje mogu da budu proverene putem bankarske i brokerske dokumentacije, koja bi trebalo da pokaže odakle je novac dolazio i gde je završavao.

Advokat je kategorički odbacio i tvrdnje da je Melis pomenute milijarde prebacila u Dubai ili neku drugu državu.

Otkrio zbog čega Melis boravi u Dubaiju

1/3 Vidi galeriju Mustafa Sandal Foto: Printscreen/Instagram

Prema verziji njenog pravnog tima, boravak Melis Sandal u Dubaiju nema veze sa aktuelnom istragom niti sa navodnim prebacivanjem ogromne količine novca u inostranstvo.

Kako je navedeno, ona već duže vreme boravi tamo zbog školovanja deteta, dok su određene uplate koje su izvršene u inostranstvu, prema tvrdnjama advokata, predstavljale rate predviđene ugovorom o kupovini nekretnine.

Na taj način njen pravni zastupnik pokušao je da stavi tačku na spekulacije da je odlazak u Dubai povezan sa milijardama koje se pominju u okviru slučaja.

Istraga, međutim, i dalje izaziva veliku pažnju turske javnosti, dok Melis Sütşurup Sandal i njen pravni tim insistiraju na tome da će upravo finansijska i bankarska dokumentacija pokazati šta se zapravo dogodilo i razjasniti sporne transakcije.

Mustafa Sandal se ranije takođe oglasio povodom slučaja u kojem se pominje njegova supruga, ističući da njih dvoje, osim bračne zajednice, nemaju zajedničko poslovanje niti finansijsko partnerstvo.