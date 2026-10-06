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Najmlađi član porodice Gudelj već od najranijih dana uživa u pažnji svojih najbližih. Sin Anastasije Ražnatović i Nemanja Gudelj još je beba, ali je već dobio komad garderobe čija cena bi mnoge iznenadila.

Fotografiju unuka objavili su njegovi baka i deka, Nebojša i Olivera Gudelj, a njihovom objavom posebno se oduševili pratioci. Iako je mališan bio u prvom planu, jedan detalj sa fotografije nije mogao da prođe neprimećeno.

Reč je o farmerkama koje Ilijan nosi, a koje potpisuje luksuzni brend „DSQUARED2 Kids“. Upravo ovaj komad pokazao je da se u porodici Gudelj i te kako vodi računa o tome šta najmlađi član nosi.

Cene ovakvih dečjih modela kreću se od oko 160 do 240 evra, dok pojedine varijante iz kolekcije mogu da koštaju čak 700 evra.

Sin Anastasije Ražnatović nosi farmerke od nekoliko stotina evra Foto: Printscreen Instagram

Ilijan je na svet došao 15. jula. Anastasija i Nemanja ne otkrivaju previše detalja iz svakodnevice sa naslednikom, ali povremeno objave fotografije kojima pokažu koliko im se život promenio otkako su postali roditelji.

Posebno su emotivni trenuci koje sa svojim unukom dele Nebojša i Olivera. Od kada su dobili novu životnu ulogu, ponosni baka i deka često pokazuju koliko uživaju u vremenu provedenom sa Ilijanom.

Poznato je da Anastasija i Nemanja svom sinu pružaju najbolje, a najnovija fotografija samo je još jedan dokaz da se luksuz u njegovom slučaju ne odnosi samo na ono što ga okružuje već i na njegovu garderobu.

Podsetimo, ponosni deka Nebojša Gudelj za Kurir je ispričao koliko se život porodice promenio od dolaska malog Ilijana na svet.