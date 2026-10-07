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Tamara Marković, nekadašnji prateći vokal u bendu Zdravka Čolića je imala tu privilegiju da radi sa našom velikom muzičkom zvezdom.

Naime, ona je punih šesnaest godina provodila dane i noći zajedno sa Čolom na sceni i praveći mu društvo na putovanjima širom sveta.

"Prepoznali su da sam ortak"

Čoli je trebalo pojačanje u timu, a Tamara je došla na kasting, po preporuci pevačevog saksofoniste.

- Tada sam pevala u ženskom vokalnom kvartetu koji je nastao na Trećem kanalu od devojaka izabranih na audiciji. Zvale smo se prvo „Trik“, a zatim „The Dive“. Neša Petrović, tadašnji saksofonista Zdravkovog benda, dosetio se da nas pozove na audiciju…i eto mene! Mislim da su me izabrali ne samo zbog toga što dobro pevam, već zato što su odmah prepoznali da sam „ortak“, vesela i harizmatična, jer, sve je bilo bitno - ispričala je jednom prilikom.

1/3 Vidi galeriju Zdravko Čolić nikad veseliji na slavlju Naxi radija Foto: ATA images

"Menjale su se ekipe, ja sam ostajala"

- Uglavnom sam nastupala na turnejama i live albumima, menjale su se ekipe pratećih vokala tokom vremena, ja sam nekako uvek ostajala. Što bi rek’o Čola: „Ostajem poslednji i prvi“. Na kraju sam pevala samo inostranstva, sama sa saksofonistom Demonjom i gitaristom Pajom Vučkovićem. Velike koncerte je preuzeo kvintet iz Hrvatske.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: TO Bar, Kurir



Kako je objasnila prvi nastup sa Čolom i bendom je bio u Bjeljini.

- Prvi koncert, 5. jun 1998. Bijeljina. Napolju +40 stepeni, u dvorani +50. Dvorana dupke puna. Od silne vrućine i uzbuđenja nisam stigla ni tremu da imam. Iako sam posle koncerta doslovce iscedila malu crnu haljinu, taj koncert će mi ipak ostati u sećanju zbog iznenađenja koje mi je priredila mama, kada se pojavila sa drugaricom u publici. Ugledala sam je baš na delu „Pjevam danju, pjevam noću“…koju mi je pevala kad sam bila mala. Takve stvari su dragocene, naročito kada sa nama više nisu oni koje volimo“, pričala je Tamara.