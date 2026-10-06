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Voditeljka Marija Veljković je zaposlenje na Radio-televiziji Srbije dobila 2007. godine, a mnogima je bio zanimljiv upravo način na koji je dobila posao.

Naime, ona se tada prijavila na konkurs (kasting) za nova TV lica koji je raspisao RTS.

Konkurencija je bila ogromna, pošto se na ovaj javni poziv prijavilo čak 6.000 ljudi. Kroz taj veliki proces selekcije i audicija uspela je da se izbori za svoje mesto, čime je započela svoju prepoznatljivu televizijsku karijeru na ovoj medijskoj kući, na kojoj kasnije postaje jedno od zaštitnih lica i voditeljka popularnih emisija i kvizova.

1/11 Vidi galeriju Voditeljka na početku karijere Foto: Marina Lopičić, Luka šarac, Marina Lopicic

Oglasio se i kolega

Čak su u javnosti neki bivši radnici Javnog servisa govorili o tome koliko je cene.

-Marija je bila uvek vredna, tako da je jasno što je izbor spao upravo na nju. Veliki je profesionalac, a to samo potvrđuje sve ovo što radi na javnom servisu do danas. Ima godine staža, a komentari publike takođe potvrđuju da joj je voditeljski posao odlično legao - rekao je jednom prilikom izvor za medije.

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