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Aneli Ahmić nije želela da napusti rehabilitaciju u kojoj je odmarao Filip Car, zbog čega je ostavila utisak kao da čeka da je pozove da legnu zajedno pod jorgan. Iako je između njih prethodnih dana bilo brojnih trzavica, rasprava i teških reči, činilo se da nijedno od njih dvoje nije spremno da stavi tačku na odnos koji očigledno i dalje budi emocije.

Ona je to na kraju i dočekala, pa je na prvi Filipov poziv pristala da mu se pridruži. Njih dvoje su vrlo lako zaboravili sve što se desilo i prepustili se nežnostima, pokazujući još jednom koliko su njihove emocije promenljive i koliko je malo potrebno da se situacija između njih iz korena promeni.

Iako su do samo pre nekoliko trenutaka delovali kao da ne žele ni da razgovaraju, njihov susret u rehabilitaciji pokazao je potpuno drugačiju sliku. Pogledi, blizina i nežni dodiri bili su dovoljni da ponovo probude hemiju koja između njih očigledno nije nestala.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Aneli nije skrivala zadovoljstvo što joj je Filip prišao, dok je on, čini se, odlučio da zaboravi na sve nesuglasice i prepusti se trenutku. Njih dvoje su tako ponovo završili zajedno, ostavljajući mnoge da se pitaju da li je ovo novi početak njihove turbulentne priče ili samo još jedno kratkotrajno pomirenje naravno dodirima ispod pokrivača.

Njihov odnos već neko vreme privlači veliku pažnju, upravo zbog brojnih preokreta. Čas su bliski i nerazdvojni, čas jedno drugom zameraju gotovo sve, a onda je dovoljan jedan trenutak slabosti da ponovo završe jedno pored drugog.

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