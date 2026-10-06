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Pevač Radiša Trajković Đani gostovao je u emisiji „Amidži šou“, gde je svojim duhovitim odgovorima, kao i mnogo puta do sada, nasmejao sve u studiju.

Kada je upitan čega se najviše plaši kada je njegova supruga Slađana Trajković u pitanju, Đani je bez razmišljanja imao spreman odgovor.

1/6 Vidi galeriju Pevač Radiša Trajković Đani gostovao je u emisiji „Amidži šou“, gde je na sebi svojstven način govorio o supruzi Slađani Trajković, javno priznao bračne greške iz prošlosti, ali se osvrnuo i na njena nedavna zdravstvena ispitivanja. Foto: Pink, Printscreen Pink Tv

Poznat po tome da nema dlake na jeziku i da uvek govori otvoreno, pevač je i ovog puta bio iskren, pa je kroz šalu otkrio:

„Da me opet ne uhvati sa devojkom! Izvini, ženo“, rekao je Đani i izazvao salve smeha u studiju.

Međutim, tu se nije zaustavio. U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru nastavio je:

„Ne može više da me uhvati. Što sam varao, varao sam. Lagana penzija, ali sigurna“, poručio je pevač.

Progovorio i o Slađinom zdravlju

Đani se tokom gostovanja osvrnuo i na zdravstvene probleme kroz koje je njegova supruga nedavno prošla. Slađana Trajković provela je nekoliko dana na Vojnomedicinskoj akademiji, gde je bila podvrgnuta ispitivanjima zbog problema sa krvnom slikom.

1/6 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Pevač je tada otkrio da je Slađa imala problem sa gvožđem i niskim nivoom hemoglobina, kao i da je izgubila dosta krvi. Nakon nekoliko dana provedenih u bolnici, vratila se kući, a Đani je sada otkrio da se oseća dobro.

„Imala je problem sa krvnom slikom, gvožđe, hemoglobin, ali sada je sve okej“, rekao je Đani.

Pevač je prethodno, dok je njegova supruga bila na VMA, otvoreno govorio o tome koliko je zabrinut za njeno zdravlje. Njen povratak kući zato mu je, kako se čini, doneo veliko olakšanje.