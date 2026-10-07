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Nekadašnja učesnica „Zadruge“ Zorana Stefanov već duže vreme nije deo rijaliti sveta i retko se pojavljuje u javnosti, ali njen život nakon izlaska iz Bele kuće i dalje privlači pažnju. Pevačica se u međuvremenu posvetila porodici, ćerkici i sebi, a fizički izgled promenila je gotovo do neprepoznatljivosti.

Zorana je svojevremeno tokom boravka u „Zadruzi“ bila jedna od zapaženijih učesnica, a posebno se govorilo o njenim sukobima sa cimerima i vezi sa Filipom Đukićem. Nakon završetka rijaliti avanture odlučila je da se povuče iz medijske gužve i okrene mirnijem životu.

Da na sebi ozbiljno radi pokazala je i novim snimkom iz teretane. Zorana je zabeležila trenutak tokom zahtevnog treninga, a pažnju je privukla njena izvajana figura i zategnuto telo.

1/8 Vidi galeriju Zorana Stefanov Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je pokazala rezultate napornih treninga, dok su joj se tokom izvođenja vežbe jasno ocrtavali mišići, zbog čega je njena transformacija privukla brojne reakcije.

Odrastanje bez oca

Zorana je imala teško detinjstvo, njih je otac Dejan napustio kada je imala samo šest godina i otišao u inostranstvo. Njena majka Žaklina je ostala sama sa petoro dece, te je Zorana priznala da su imali finansijskih poteškoća u tom periodu života.

Pevačica o ocu retko priča, a nedavno se rasplakala pred kamerama.