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Pevač Radiša Trajković Đani je govorio o supruzi Slađani Trajković, osvrnuvši se na njeno nedavno zdravstveno stanje i hospitalizaciju, ali i na bračne razmirice iz prošlosti.

Slađa je nedavno provela nekoliko dana na Vojnomedicinskoj akademiji radi detaljnih ispitivanja krvne slike. Đani je objasnio da je imala problem sa gvožđem i niskim nivoom hemoglobina zbog gubitka krvi, ali je potvrdio da se nakon izlaska iz bolnice uspešno oporavlja kod kuće.

- Imala je problem sa krvnom slikom, gvožđe, hemoglobin, ali sada je sve okej - kratko je prokomentarisao pevač.

U šaljivom tonu, odgovarajući na pitanje čega se najviše plaši kada je u pitanju njegova supruga, Đani je bez dlake na jeziku nasmejao sve prisutne u studiju:

1/5 Vidi galeriju Pevač je bio srećan jer je okupio porodicu Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instasgram, Printskrin/Instagram

- Da me opet ne uhvati sa devojkom! Izvini, ženo! - izjavio je kroz osmeh.

Pevač se tu nije zaustavio, pa je dodao da su ti dani daleko iza njega i da je po pitanju preljube stavio tačku:

- Ne može više da me uhvati. Što sam varao, varao sam. Lagana penzija, ali sigurna.