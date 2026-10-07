"IMALA JE PROBLEM SA..." Đani otkrio nove detalje o Slađinom stanju - jednog se najviše plaši!
Pevač Radiša Trajković Đani je govorio o supruzi Slađani Trajković, osvrnuvši se na njeno nedavno zdravstveno stanje i hospitalizaciju, ali i na bračne razmirice iz prošlosti.
Slađa je nedavno provela nekoliko dana na Vojnomedicinskoj akademiji radi detaljnih ispitivanja krvne slike. Đani je objasnio da je imala problem sa gvožđem i niskim nivoom hemoglobina zbog gubitka krvi, ali je potvrdio da se nakon izlaska iz bolnice uspešno oporavlja kod kuće.
- Imala je problem sa krvnom slikom, gvožđe, hemoglobin, ali sada je sve okej - kratko je prokomentarisao pevač.
U šaljivom tonu, odgovarajući na pitanje čega se najviše plaši kada je u pitanju njegova supruga, Đani je bez dlake na jeziku nasmejao sve prisutne u studiju:
- Da me opet ne uhvati sa devojkom! Izvini, ženo! - izjavio je kroz osmeh.
Pevač se tu nije zaustavio, pa je dodao da su ti dani daleko iza njega i da je po pitanju preljube stavio tačku:
- Ne može više da me uhvati. Što sam varao, varao sam. Lagana penzija, ali sigurna.
Inače, Đani i Slađa su nedavno uživali na odmoru kada je pevač svojoj lepšoj polovini zapevao iz bazena, dok je ona bezbrižno spavala na ležaljci. Ovaj snimak nasmejao je sve Đanijeve pratioce koji su pevača navikli da vide u ovakvom izdanju.