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Pevačica Atina Ferari je bez zadrške odgovarala na škakljiva pitanja i govorila o detaljima iz svog privatnog života. Otkrila je koja je najgora stvar koju je doživela od nekog muškarca, naglasivši da je u pitanju veoma poznata ličnost u javnosti.

Foto: Kurir Televizija

- Od gospodina kog nećemo da imenujemo, a jako je poznat javnosti i velika je zvezda kod nas, doživela sam da je izjavio da me ne poznaje. A poznaje me jako dobro i bio je sa mnom. To je najgora stvar koju sam doživela od muškarca, on je idiot - ispričala je pevačica u "Amig show".

Atina Ferari je objasnila da nema potrebu da krije stvari niti da laže kada je suoče sa direktnim pitanjima i dokazima.

- Kada te neko pita i gleda me u oči, ne mogu da slažem, moram da odgovorim. Kada ti neko iznese snimke, slike i pita šta imam da prokomentarišem, ne mogu da kažem: "Nisam to ja na slici", ne volim da lažem i da se vadim. Kažem onako kako jeste - rekla je.

"Kraljica sam vašara"

1/5 Vidi galeriju Pevačica sve videla Foto: Printscreeen, Kurir, Shutterstock, Boba Nikolić

Pored ljubavnih tema, Atina je govorila i o svom statusu na Šabačkom vašaru, gde je već treću godinu zaredom izuzetno posećena.

- Tako je rekao narod. Narod je i ove godine, treće godine zaredom, izglasao to po samoj posećenosti Šabačkog vašara. Svih sedam noći šatra je bila posećena sa preko 3.000 ljudi pa naviše - istakla je Atina.

Osvrnuvši se na zaradu i naporne nastupe tokom manifestacije, poručila je da je ono što publika vidi samo deo onoga što zaradi tokom dana.

— Imaj u vidu da nastupim sedam puta zaredom u toku dana i noći i da imam sedam koreografija i nastupa za jedan dan, pa ti to pomnoži— zaključila je pevačica.