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Aleksandra Rutović je dostojanstveno podnela gubitak oca, koji nije uspeo da se izbori sa opakom bolešću. Željko Rutović je svoje bogatstvo podelio pre smrti, kako mnogobrojni naslednici ne bi morali da se bave tim stvarima.

Foto: printscreen/instagram/rutovic_a

Željko je bio otac osmoro dece. Petoro ima iz prethodnih brakova, dok je troje dobio sa poznatom misicom Mirjanom Božović, koja je gubitak supruga jako teško podnela.

Njegovi naslednici, koje je dobio sa bivšim ženama, dobro se slažu sa Rutovićevom udovicom, a Aleksandra je u intervjuu istakla kako je Mira anđeo koji je poslat, ne samo njenom ocu već i svima njima.

- Tata je razmišljao iz svačije perspektive, a bio je dobar psiholog, sve je znao napred... Podelio ju je mnogo pre nego što nas je napustio.

U našoj porodici nema onog "ovo je moje, ovo je tvoje". On je sve držao pod jednim krovom, porodica mu je bila najbitnija i mi smo to nasledili od njega. Drago mi je što je i mentalitet mojih braća i sestara, kao i njegove udovice isti. Među nama nema podela - rekla je Aleksandra za medije.

Aleksandra je na izboru za Mis sveta, koji je nedavno održan u Indiji, uspela da se plasira u 40 najlepših devojaka, a Srbija godinama unazad ne pamti bolji plasman.

Na takmičenju je kao svoj talenat izabrala ples, a koreografiju uz pesmu "Što te nema", posvetila je pokojnom ocu.

1/9 Vidi galeriju Željko Rutović Foto: Printscreen/Youtube

Umro u bolnici u Italiji

Podsetimo, Željko je preminuo u bolnici u inostranstvu nakon borbe sa teškom bolešću.

On je bio, jedan od najpoznatijih aktera kultnog dokumentarnog filma “Vidimo se u čitulji”, koji je osvetlio mračne strane kriminalne scene devedesetih na Balkanu.

Poznat po svojim vezama s ukrajinskom mafijom, kao i boravku u inostranstvu i vlasništvu ugostiteljskih objekata i kockarnica.

1/8 Vidi galeriju Zajedničke fotografije Aleksandre i Željka Foto: printscreen/instagram/rutovic_a

Podsetimo, na društvenim mrežama objavljeno je potresno pismo njegove najmlađe naslednice Rade.

Pismo koje je napisano prošle godine je objavila Mirjana Rutović na svom Instagram profilu.

- Moj tata je bio najbolji, najbolji čovek na svetu. Nikad nije rekao da nije dobro, iako nije bio. Pamtim ga po dobrome i mnogo je voleo moju mamu, sestre, braću i sve ostale. Ja ga možda ne vidim, ali on mene vidi i uvek će bit u mom srcu kao najbolji tajko! Ćerka Rada - piše u ovom tužnom pismu.