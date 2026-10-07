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Posebnu pažnju privući će deo razgovora u kojem se Husein Alijević Husa osvrće na Dr Igija i čuvenu "Skrivenu kameru" koju su svojevremeno snimali sa njim Gru, Nebo i Nigor. Naime, Dr Igi je nedavno u jednom podkastu ponovo pomenuo tu situaciju, oštro govoreći o tadašnjim akterima te emisije koji nažalost nisu među živima, zbog čega je javnost stekla utisak da mu taj događaj, gotovo tri decenije kasnije, i dalje nije ostao u lepom sećanju.

Husa je bez zadrške rekao šta misli o celoj priči, ali i poručio da bi, da je bio u prilici, svog kolegu kao prijatelj zaustavio i ne bi dozvolio da takva stvar izađe u javnost.

"Kao prijatelj bih ga zaustavio u tome, čak ne bih ni dozvolio da tako nešto izađe. Kao čovek se nadam da Igor ne živi sa time, zaista je teško živeti sa takvim stvarima u glavi. Kada kreneš tako da kopaš po nečemu što je bilo pre 30 godina, ko zna šta ćeš da iskopaš", rekao je Husa.

"Kada danas čujem njeno ime..."

U emotivnom delu razgovora prisetio se i Ksenije Pajčin, njenog odrastanja, energije koja ju je izdvajala od drugih, ali i trenutka kada je, kako kaže, shvatio da je pred njim posebna devojka.

"Izdvajala se od drugih, gde god da se pojavimo ostavila je utisak. Imali smo i lepe i teške momente. Njena energija je znala da ide u dva smera, nije baš uvek bila pozitivna. Kada čujem danas njeno ime, prvo osetim žal zbog svega što joj se desilo", iskreno je rekao Husa.

A tu su i priče o različitim generacijama, devedesetim, plesovima koji su obeležili jedno vreme i legendarnoj pojavi Džeja Ramadanovskog, čiji im je prepoznatljiv ples, kako kaže Husa, svojevremeno bio posebno simpatičan.

Sve ovo, ali i brojne priče koje do sada nije pričao, Husa otkriva u novoj epizodi podkasta "1 na 1"

Gde i kada možete gledati podkast 1 na 1?

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