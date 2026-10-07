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Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Tržan, nedavno je odlučila da više ne nosi prezime svog biološkog oca Ivana Marinkovića, već da uzme prezime svoje majke.

O odluci koju je, kako kaže, dugo planirala, sada je prvi put otvoreno govorila.

Lena je ranije na društvenim mrežama najavila da će promeniti prezime, nakon što je odgovorila na komentar jednog pratioca. Ipak, kako je sada otkrila za magazin Story, čak ni njena majka Goca nije znala kada će tačno doći trenutak da svoju odluku sprovede u delo.

-Za moje prijatelje i porodicu promena prezimena u Tržan nije novost, već realizacija nečega što sam godinama planirala. Moja mama čak nije ni znala kada ću to uraditi… Jednog dana sam sa drugaricom otišla u opštinu, a posle smo sele i popile kafu. Budući da ne mogu dugo da čuvam tajnu, posle dva-tri dana sam ispričala mami - rekla je Lena.

1/9 Vidi galeriju Lena Tržan Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Nenad Kostić, Printscreen, Printscreen Instagram

Ona je ovom prilikom govorila i o svom iskustvu na društvenim mrežama, na kojima je veoma aktivna i gde često deli trenutke iz privatnog života. Kako je priznala, susret sa reakcijama javnosti bio je mnogo teži nego što je očekivala.

-Kada sam otvorila profile na društvenim mrežama, dobila sam ’šamar od javnosti’. Ispostavilo se da su ljudi mnogo okrutniji nego što sam mislila… No, sigurno nije lako, mada ljudi misle da jeste. Verujem da nas je cela ta situacija, kao porodicu, još više zbližila - istakla je Lena u intervjuu za Story.