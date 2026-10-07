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Pevačica Nadica Ademov otkrila je da je pesma koju je ona kupila završila kod njene koleginice Rade Manojlović.

Ona je ispričala u emisiji "Amidži šou" kako je dšlo do toga i da joj autori sad duguju novu pesmu jer je prethodnu platila.

Nadica je pesmu ostavila po strani jer je otišla na porodiljsko i onda ju je čula u Radinoj izvedbi.

- Istina je, ne znam kako ste to saznali. Tada sam spremala prvi album, pre toga sam kupila pesmu. Nakon toga sam izdala prvi album svoj, ta pesma je svakako kupljena. Posle albuma sam ostala u drugom stanju. Naravno, nisam više nikoga kontaktirala za pesme, normalno je da ću imati pauzu. Posle svega toga, oni me nijednom nisu pozvali da kažu, kompozotori, šta se dešava sa ovom pesmom, da me pitaju da li sam i dalje zainteresovana za tu pesmu ili ne, nego je samo pesma izašla. Videla sam, jedan kolega me je nazvao i pitao:"Čekaj, pa zar ovo nije tvoja pesma?", rekoh:"Jeste." "Pa, kako je došla do nje?", rekoh:"Stvarno ne znam" - rekla je pevačica i dodala:

1/7 Vidi galeriju Nadica Ademov i Rada Manojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

- Zvala sam kompozitore i rekla:"Smatram da ovo stvarno nije u redu sa vaše strane, dugujete mi pesmu", kao što mi i duguju, evo sad i javno kažem, pa ćemo videti. Radi želim svu sreću ovog sveta, devojka nema pojma o tome i nema veze sa time, to je između mene i kompozitora.

Nadica je progovorila i o koleginici koja je svojevremeno slala poruke njenom mužu. Ipak, nije želela da otkrije o kome se radi.

- Ma, kakvi, ne pada mi na pamet! Devojka je totalno nebitna u mom životu. Nema oproštaja nikada - rekla je, a na pitanje koliko joj je muž težak u milionima, rekla je:

1/5 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Kurir, Kurir Televizija, ATA images

- Lakše bih odgovorila ovako u životu koliko je težak. Težak je i ovako i onako, kao god okreneš. Treba njega ispratiti, ima i poztivno, ali i malo negativno. Ali, i ja sam teška, tako da svaka mu čast kako može da me isprati.